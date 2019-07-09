Общество

Псковские больницы и поликлиники ждет новое медоборудование

Медицинские организации города Пскова получат новое медицинское оборудование. Техника будет закуплена на средства субсидии, выделенной Псковской области правительством Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Так, в Детскую областную клиническую больницу поступят магнитно-резонансный томограф и рентгеновский компьютерный томограф. Для Псковского госпиталя для ветеранов войн закупят новый рентгеновский аппарат. В Псковской городской поликлинике появится цифровой рентгеновский маммограф, рентген-аппарат, флюорограф, аппарат УЗИ с допплеровским каналом и видеостойка для гастроскопии. Для Псковской городской больницы будут приобретены аппараты УЗИ и искусственной вентиляции легких, видеостойки для колоноскопии и гастроскопии.

В общей сложности регион получит из федерального бюджета 0,5 миллиарда рублей. На эти деньги будет приобретено оборудование для больниц и поликлиник Пскова, Великих Лук, Бежаницкого, Новосокольнического, Невельского, Опочецкого, Островского, Порховского, Себежского и Струго-Красненского районов. Это позволит улучшить диагностику заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических, и будет способствовать уменьшению естественной убыли населения Псковской области.

Добавим, решение о распределении субсидий было озвучено 11 июля на заседании правительства Российской Федерации под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Присутствующий на заседании губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил председателя правительства РФ за внимание к проблемам Псковской области и поддержку региона. «В результате системной совместной работы администрации области с правительством РФ, Министерством здравоохранения в последние годы удалось улучшить ряд показателей в системе здравоохранения. Положительные тенденции наблюдаются в увеличении продолжительности жизни, уменьшении младенческой и общей смертности», - сказал губернатор.