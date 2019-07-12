Общество

Минтруд предложил ввести новый выходной

Министерство труда предложило ввести новый выходной день, который граждане России должны будут потратить для диспансеризации, пише «Российская газета».

Предложение Минтруда предусматривает специальный закон, закрепляющий право на выходной день для прохождения медосмотров. На него будут иметь право граждане в возрасте от 40 лет.

В мае было известно, что министерство обсуждает этот вопрос с заинтересованными ведомствами и социальными партнерами.

В начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о массовой диспансеризации взрослого населения в 2019 и 2020 годах. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, в этом году на осмотры придут 62 миллиона человек, что почти в три раза больше прошлогоднего показателя (21 миллион человек).