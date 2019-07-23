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Олег Брячак о выборах, угрожающей Мирожскому монастырю заправке и губернаторских проверках

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Гайд-парк». Эфир прошел на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 17 июля. Гость студии - руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с Олегом Брячаком грядущие выборы, конфликт бывшего главы Пскова Ивана Цецерского и и. п. главы Пскова Елены Полонской, демографическую проблему Псковской области, строительство автозаправки у Мирожского монастыря и грядущие проверки учреждений здравоохранения.

Константин Калиниченко: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах «Эхо Москвы» в Пскове - «Гайд-парк» - территория, где мы открыто говорим на самые разные темы. В студии - ведущий Константин Калиниченко. В гостях у нас сегодня лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы, в некотором смысле - главный возмутитель спокойствия в этой Думе Олег Брячак. Олег Михайлович, добрый день.





Олег Брячак:Добрый день, уважаемый Константин. Добрый день, уважаемые радиослушатели.

Константин Калиниченко: Давайте начнем с предвыборной рутины. Постепенно завершается этап выдвижения в этом предвыборном марафоне 2019 года. И сегодня уже ясно, кто с кем и против кого будет на сентябрьских выборах. Каковы в общих чертах планы «справедливороссов»?

Олег Брячак: «Справедливая Россия» в Псковской области выставила кандидатов на все уровни этих выборов. Начиная от волостных депутатов, заканчивая кандидатами в главы 6 районов. В этот раз мы приняли участие широкомасштабно. Мы не намерены никого поливать грязью, не намерены с кем-то скандалить, ругаться, драться и так далее. Мы выставили своих кандидатов. Кандидаты предложат свои кандидатуры, программы. Партия имеет свою программу, у нее за плечами есть какие-то дела на территории Псковской области. И граждане будут выбирать, подходит ли кандидат, нравится ли программа или не нравится.

Не будет того, что кто-то - «земляной червяк», а я - самый лучший, «белый и пушистый».

На этих выборах и люди подобрались достойные. У нас в этот раз - бизнесмены, руководители и сознательные, ответственные граждане. И нашим избирателям будет из кого выбирать. Я знаю, что и коммунисты уже везде выставили своих кандидатов, и ЛДПР, и «Яблоко», где бьют себя в грудь, утверждают, что везде победят. Но у «Яблока» несколько другая стратегия предвыборная. У них всегда все плохие, все плохо, все завтра разрушится, поэтому надо срочно их выбирать. Это бред, на мой взгляд.

Константин Калиниченко: На самом деле, концепция прекрасная, но почему- то не работает…

Олег Брячак:Не работает, конечно. Вы же тоже умные люди, вы же все это тоже слышали неоднократно - поэтому понимаете.

Константин Калиниченко: Олег Михайлович, я так понимаю, самая известная личность в предвыборном списке «Справедливой России» - Павел Николаев. В некотором смысле, личность - даже одиозная. Это известный боец с прокурором Кебековым (бывший прокурор Псковской области Тимур Кебеков - ред.). Многим такой выбор показался довольно-таки странным. Павел давно участвует в политической жизни региона, был и депутатом областного Собрания, и от каких только партий не баллотировался. Разве что - от каких-либо лейбористов не шел. Вы уверены, что Павел Николаев такой правоверный «справедливоросс», правильная кандидатура на этих выборах?

Олег Брячак:Вы знаете, я уже давно не верю словам, обещаниям и так далее. Я смотрю исключительно на поступки. Павел Николаев и в областное Собрание, и в гордуму баллотировался от «Справедливой России». Как наши радиослушатели помнят, последние выборы в гордуму были самые непростые за долгие годы, самые интересные и самые опасные для кандидатов и в целом для тех, кто этой кампанией занимался.

Мы подвергались жесточайшему прессингу со стороны различных органов. Наших кандидатов и агитаторов постоянно задерживали.

Ночью приходили к ним в квартиры. Было весело, скажем так. Тогда я по 3 - 4 раза в день был в различных отделениях полиции, следственных управлениях, комитетах и так далее. Всячески спасал своих кандидатов и товарищей, которые участвовали в выборной кампании. И Павел проявил себя, как и многие, кто участвовал в кампании, - стойким бойцом. Хотя не все дошли до конца: кто-то испугался, убежал. Поэтому поскольку Павел уже был депутатом Облсобрания, как вы правильно сказали, мы приняли решение его кандидатуру выставить туда снова. И я думаю, что Павел опять будет вести себя порядочно, следовать установкам партии и придерживаться нашей партийной линии, наших устоев.

Константин Калиниченко: Некоторые остряки пытаются шутить: говорят, что Павел Николаев выставлен исключительно для того, чтобы «подпиливать ножки» у Ножки (выдвинутый от регионального отделения партии КПРФ Александр Ножка, - ред.), и намекают, что кандидат от коммунистов - основной конкурент кандидата от партии власти. Полагаю, вы опровергнете…

Олег Брячак: Не буду ничего опровергать. Я скажу, что выборы - это всегда конкуренция. И если кто-то из кандидатов допускает какие-то ошибки, а другие кандидаты этими ошибками не пользуются - это уже не выборы, а спектакль какой-то. Даже, например, если Павел «подпилит ножки» у Ножки - я думаю, это нормально, и коммунисты на нас не обидятся. Хочу сказать, у ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» - социалистическая, социально направленная платформа. И наши взгляды по многим вопросам совпадают, и голосуем мы примерно одинаково: за важные для народа законы - и ведем себя примерно одинаково. И к нашим конкурентам - к некоторым партиям - одинаково относимся. Так что если даже и произойдет какое-либо противостояние - считаю, это нормально, это выборы.

Константин Калиниченко: Прекрасно. Еще один ваш кандидат - теперь уже по довыборам в гордуму, по 13-у округу - Татьяна Филипченкова. Павел Николаев - личность известная, а Татьяна Филипченкова - малоизвестна для широкой публики. Без агитации проинформируйте, что это за кандидат.

Олег Брячак: Этот человек проявил себя крайне порядочно. Она была подвергнута серьезному прессингу. И, несмотря на то, что Татьяна Филипченкова - хрупкая девушка, выстояла она как мужчина с мощным стержнем. И в дальнейшем она показала себя как мощный организатор. Есть «Городская управляющая компания», которую мы совместно с коммунистами создали, чтобы показать другим управляющим компаниям, как нужно правильно работать. Потому что в период агитационных кампаний на различных выборах различного уровня наши граждане очень часто жаловались на недобросовестную работу управляющих компаний. И наше с ними взаимодействие с теми управляющими компаниями - чтобы как-то привести все в порядок, обеспечить реагирование на жалобы жителей, - ни к чему не привели.

Поэтому нами было принято решение - создать свою управляющую компанию. И мы ее создали.

Сейчас эта компания поддерживается Центром защиты прав граждан «Справедливой России». Руководитель этой организации - коммунист, замечательный человек Александр Баев (депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции КПРФ Александр Баев, - ред.). А Татьяна Филипченкова - заместитель руководителя, которая пришла в эту компанию и очень быстро сумела организовать качественную работу, нашла общий язык с председателями, жильцами, коллективом. Правильно поставила задачи, правильно начала контролировать все. Ушел какой-то сумбур. Но, сами понимаете, никто ничего идеально не делает, и всегда будут недовольные. Фантик кто-то выкинул - дворник его убрал. А через 5 минут кто-то выкинул сюда же окурок, а кто-то это увидел - и все: скажут, дворник плохо работает.

Константин Калиниченко: Страна разваливается…

Олег Брячак:Вот такие бывают моменты. И у Татьяны Филипченковой получается своей добротой, талантом «гасить» такие вещи и правильно выполнять работу. Поэтому мы и предложили Татьяне стать депутатом в гордуме, потому что управляющая компания работает на территории города. И такие люди - очень полезны, а статус депутата позволит более широко исполнять свои полномочия.

Константин Калиниченко: Я согласен с вами, и если подвести итог этой предвыборной истории, то на какой результат вы рассчитываете? Какой результат в сентябре будете считать успешным?

Олег Брячак: При нынешней политической системе: для такой оппозиционной партии, как «Справедливая Россия», 2-е место - уже неплохо. Но если где-то займем 1-е место, конечно же, будем рады. К этому будем стремиться, над этим будем работать. Но, опять же говорю, второе место - уже неплохо.

Константин Калиниченко: Согласен. Олег Михайлович, на последней сессии гордумы была вполне рутинная повестка, а сюжет оказался в духе латино-американских сериалов. Даже - в духе произведений английского автора Уильяма Шекспира. Довольно-таки неожиданно произошел конфликт между бывшим главной Пскова Иваном Цецерским и и. п. главы Пскова Еленой Полонской. Кто-то назвал это попыткой «укрощения строптивой», как отсылка к Шекспиру. Вы на какой стороне в этом конфликте?

Олег Брячак: В этой ситуации я - на стороне наблюдателя.

Константин Калиниченко: Не получилось выбить вас из колеи. Все-таки открытый вопрос породил конфликт - городская газета. Приходит учредитель в лице областной администрации, который будет отстаивать собственные интересы. Нет ли у вас чувства, что теперь о городских делах, работе депутатов гордумы там перестанут писать, а Псковской области станет больше - и из газеты сделают еще одну безликую бессмысленную «районку»?

Олег Брячак:Константин, я сейчас расскажу, что такое эта газета - «Псковские новости». Уважаемые радиослушатели тоже узнают. Понятно, что ее читают крайне мало. Не хочу никого обидеть, но «Псковские новости» в течение долгих лет печатали в основном лишь Ивана Николаевича Цецерского. Мы открываем эту газету, а там - Иван Николаевич в трех экземплярах. Где-то - идет, где-то - говорит, где-то - кому-то что-то дарит. И на второй полосе - в трех экземплярах: сначала - на собрании, потом - еще что-то…

Константин Калиниченко: Опять кому-то что-то дарит…

Олег Брячак:Да. И это все прекрасно знают, а я просто констатирую факт. Эта газета перестала быть горожанам интересна. Но главное, что из скромного городского бюджета - денег ни на что не хватает - на эту газету шло и идет около 7-и миллионов рублей в год. А новости, которые, допустим, будет давать областная администрация - касающиеся районов - это в газете и так печаталось в каком-то объеме. Так что предложение администрации региона - абсолютно здравое, нормальное. Сейчас администрация зайдет в качестве учредителя и обеспечит 50 % от суммы на газету.

Константин Калиниченко: Это 3,5 миллиона, грубо говоря.

Олег Брячак: Конечно. Город будет из области дополучать на эту газету. Сделаем такой апгрейд, модернизацию. И там появятся публикации и о других депутатах: не только о глава города. Кроме того, еще есть у нас и активные люди, общественники, волонтеры и так далее. Эти люди подают пример, на который нужно равняться. И это будет в газете. И я не понимаю некоторых депутатов, которые на ровном месте начали противиться такой прекрасной идее, что будет присутствие области. Как будто сейчас этого присутствия нет?

Что вы рассказываете сказки? Вам сейчас предлагают деньги. Вы хотите от этих денег отказаться? Да это просто-напросто глупо.

Мы голосовали за эту идею - значит, так и должно быть. И что значит присутствие области в городе? Мы что, не в области живет? Мы что, на Марсе живем? Колючей проволокой от всех ограждены? Если бы не было присутствия области в городе, если бы не усилия лично губернатора - поверьте, Ганза провалилась бы, а после - по нашим улицам мы ходили бы в резиновых сапогах. Каждый пскович должен знать, что губернатор вызвал всех подрядчиков, которые делали некачественно дороги, к себе «на ковер» и заставил переделывать работу. Я сам хотел этим заняться, но у меня не тот ресурс, но информацию собирал. Более 60 участков было переделано.

Константин Калиниченко: Где-то - по 2 раза.

Олег Брячак:Тоже хотел об этом сказать. А сколько денег губернатор «вкачал» в город? - по-моему, около миллиарда рублей. Раньше годовой бюджет нашего города никогда не превышал 4 миллиарда: было - 3,5. А сегодня - 4 с лишним. И теперь кто-то из городских депутатов говорит, что участие области не нравится! Тогда сами найдите миллиард, сделайте дороги, фасады! Притащите 200 или даже 500 миллионов рублей на эти фасады, на освещение. Сделайте стадион «Машиностроитель». Ведь 20 лет были об этом разговоры, что сделаем, денег найдем! Даже когда страна купалась в нефтяных деньгах, когда их было некуда девать и создавались всякие фонды, - и то не сумели выбить денег на «Машиностроитель». А Ведерников пришел и все сделал за год, пожалуйста. И как после этого можно что-то говорить, что участие области не нравится? А мне нравится такое участие! Потому что я только на факты смотрю!

Константин Калиниченко: Тут я с вами соглашусь. Можно по-разному относиться к стилю общения, к руководству и так далее. Но кампус ПсковГУ, «Машиностроитель», Псковская областная научная библиотека и ряд других засвеченных в медиапространстве объектов - все ремонтируется, есть основания для оптимизма. Но хорошо. Олег Михайлович, возвращаемся все-таки к сессии гордумы и к тому, как это все будет дальше. Кого вы видите в кресле главы города, кроме себя?

Олег Брячак:Знаете, себя в кресле главы города я не вижу. Я это публично неоднократно говорил. Дело в том, что я - бизнесмен. И депутат не на профессиональной основе: который не получает денег из бюджета. И я умею эти 2 функции связать. Людям я полезен: выпускаю законопроекты и решаю вопросы граждан, постоянно взаимодействую с различными комитетами администраций области и города, чтобы помогать. Ко мне приходят жители: у меня есть приемные часы, помощники - я работаю и никогда не останавливаюсь. И если стану главой города… Вы знаете, сейчас такое время, что лучше им не становиться. Я неоднократно говорил, что в момент своей жизни, борьбы в 2017 году я не мог знать, понимать многое, потому что не был в гордуме, наблюдал cо стороны. И тогда казалось, что если я буду главой города - быстро решу все проблемы, и на контрасте вcе увидят, как нужно что-то решать: как можно делать дороги и так далее.

Сейчас я прекрасно понимаю, что должность главы города - больше политическая, общественная: представлять город на всяких совещаниях, подарки дарить и еще что-то.

А конкретикой занимается руководитель администрации - Александр Николаевич Братчиков. И у него, кстати, это неплохо получается. Потому что он - бизнесмен. Он сам себя сделал. И для города такой человек - крайне полезен как организатор, руководитель. Ему подчиняются все службы. Поэтому на сегодняшний день я не собираюсь быть главой города.

Константин Калиниченко: А если не вы, то кто?

Олег Брячак: Я думаю, есть несколько вариантов. Понятно, что к этому стремится Елена Полонская. Также стремится Турчин (депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин, - ред.), судя по его поведению. И самое главное здесь - поддержка депутатов. И Елена Полонская, если хочет выиграть, должна проявить себя как организатор, как лидер, найти общий язык с депутатами, с администрацией, показать гражданам, что может. Сейчас Елена Полонская делает какие-то полезные шаги, где-то экономит на представительских расходах. Вот Ивану Николаевичу Цецерскому заявила, что за его пиар город не будет платить 200 тысяч. Показала журнал, где на первой странице - Иван Николаевич, и на второй, и на третьей. И так - на первых семи. Сказала Ивану Николаевичу, что за это мы платить не будем, потому что о городе тут немного, а о вас, Иван Николаевич, - много, вот вы и платите.

Константин Калиниченко: Это как глянцевые журналы. Например, «Playboy», который открываешь не для того, чтобы читать, а ради лица, которое там изображено.

Олег Брячак:Но такое можно смотреть раза 2 от силы: когда на всех страницах одно лицо - это не очень интересно.

Константин Калиниченко: Ивану Николаевичу нравится, очевидно, но не будем об этом. Нет цели кидать камни вдогонку.

Олег Брячак:Что касается непосредственно кандидатуры на пост главы города - у меня пока нет какого-то понимания: в думе пока не вижу стопроцентного лидера, который бы обладал нужным набором качеств и всем тем, о чем я сказал. А нужно чтобы лидер был и удобен, и полезен.

Константин Калиниченко: Олег Михайлович. Может, в сложившейся ситуации назрел момент, когда стоит отказаться от этой двуглавой системы? Мы видим, что Александр Братчиков управляет городским хозяйством, в широком смысле. Так, может, и не нужен глава города? Пусть будут председатель Псковской городской Думы и Александр Братчиков. А то мы видим, что постоянно какие-то конфликты возникают, и вся дискуссия - о том, сложился тандем или нет. Так, может, пора уже завязать с этой практикой?

Олег Брячак:Константин, я с вами полностью согласен! Я тоже об этом неоднократно говорил. Знаете, у семи нянек дитя без глазу. Сегодня городом управляет 26 человек: 25 депутатов, включая главу и сити-менеджера. А этого не должно быть! Какая-то лишняя надстройка! Должны быть: мэр, председатель гордумы и депутаты. В думе коллегиально - путем обсуждения - ставят задачи в виде законопроектов и прочих актов. А администрация города - выполняет. Вот так должно быть, я считаю.

Константин Калиниченко: Как на областном уровне устроено…

Олег Брячак:Да! Именно так.

Константин Калиниченко: Как думаете, как дальше будут развиваться события, какой будет атмосфера в Псковской городской Думе? «Поиск блох» продолжится?

Олег Брячак:Есть такие депутаты, которые вообще непонятно себя ведут. Хотят казаться умными, а у них не получается. Они начинают предъявлять претензии, что не там стоит запятая или буква написана неправильно. И такое будет всегда! Дума не без таких людей, как, наверное, и любая организация.

Константин Калиниченко: Конечно, 25 человек - и все разные…

Олег Брячак: А что касается атмосферы - при формировании гордумы в 2017 году атмосфера была крайне накалена. Мы спорили жарко, дискутировали, а потом - постепенно сработались. И получилось так, что был собран новый агрегат, двигатель. Было много деталей, шестеренок и они притерлись - вся стружка ушла. Дума стала работать как единый механизм. И основной сутью стало - полезно или не полезно предлагаемое. Стали спорить об этом, а не о том, кто в чем пришел и кто к какой партии относится. И мне это начало нравиться, что я неоднократно говорил. И законопроекты, которые я вношу в гордуму, некоторые депутаты просят доработать, что-то в них добавить, но когда я все исполняю все пожелания - все депутаты поддерживают практически единогласно, и мы идем в областное Собрание.

Константин Калиниченко: Как было на минувшей сессии с вашим законопроектом о маткапитале на 2-го ребенка?

Олег Брячак: Именно! Я всегда предлагаю полезные законопроекты. Смотрите, сегодня администрации области и города многое делают, чтобы демография улучшилась. Но мы знаем, что с 2009 по 2019 год население Псковской области сократилось на 70 тысяч человек. Поэтому мы - депутаты - должны что-то делать, что-то предлагать. Мы - предлагаем. Мы - не исполнительная власть, не получаем налоги.

Мы - генераторы идей. А исполнительная власть должна эти идеи претворять в жизнь.

И я в очередной раз разработал законопроект. Сегодня есть региональный материнский капитал, который предполагает единовременную выплату - 100 тысяч рублей - за рождение 3-го ребенка. На прошлой сессии я вносил проект, чтобы мамочки не 3 года ждали, а сразу могли получить 15 тысяч. Также я предложил давать деньги и за 2-х детей, причем выплаты за 3-х - оставить. Вторых детей в Псковской области в сутки рождается 3 ребенка. Так что платить за это - не так много.

Константин Калиниченко: Бюджет наш не развалится?

Олег Брячак: Для областного бюджета это будет - около 100 миллионов рублей в год. Но когда за 30 миллиардов рублей - консолидировано, то эти 100 миллионов, думаю, не сильно повредят. А многие люди почему не рожают второго ребенка? - потому что у них нестабильная экономическая ситуация! У кого-то маленькая зарплата, у кого-то супруг не работает, а где-то ребенок - маленький, и мама должна сидеть с ребенком и так далее. И такой финансовый стимул был бы для кого-то очень даже значим - и наша демография улучшилась бы. Мне не очень нравится, как сегодня идет прирост населения в нашем городе. Я не хочу показаться националистом, но идешь по улице и встречаешь немаленькие группы индусов, еще каких-то таких товарищей. А у нас своеобразный город, со своеобразной русской духовностью, со своей культурой. Это не какой-то построенный в советское время Комсомольск-на-Амуре. Наша духовность уходит глубоко в века. И эти иностранные товарищи пусть приезжают к нам в гости, поучатся в нашем институте, пусть сходят у нас на экскурсию и пусть уезжают обратно. Их культура нам чужда. Грузины, азербайджанцы - все это бывшее единое пространство СССР, но я бы не хотел, чтобы прирост был за счет них. Хотелось бы прироста за счет русских людей, которые бы правильно воспитывались в наших традициях. Конечно, мы - люди разные, но в целом - одинаковые. Когда тут будут образовываться диаспоры, а на улицах начнут резать баранов - мне будет не очень комфортно. Или же когда пойдут смешанные браки. И когда такого всего будет слишком много - это все иногда перерастает в нехорошие вещи. Когда появляется много людей из другой культуры - иногда возрастает преступность.

Константин Калиниченко: На самом деле - да, есть определенная статистика на этот счет, хотя мы здесь никого ни к чему не призываем.

Олег Брячак: Не призываем! Я просто хочу сказать, что демографическая политика - это очень важно, поэтому был предложен такой законопроект.

Константин Калиниченко: Согласен, но подождем решения, которое будет уже осенью, на сессии областного Собрания. И будем надеяться, что областные депутаты поддержат. Теперь из другой оперы вопрос. Псков вошел в список ЮНЕСКО: вошло десять памятников, добавились визуальные коридоры. И тут выяснилось, что некий нефтетрейдер хочет поставить бензоколонку в непосредственной близости от Мирожского монастыря. Правда, есть и другое мнение: расстояние до монастыря - все же приличное, другая сторона дороги - и не такая уж это и проблема.

Олег Брячак:На самом деле, проблема очень серьезная. Территория монастыря включена в зону охраны объектов культурного наследия. И на этой территории находится одна из самых старинных церквей нашего города.

Константин Калиниченко: Спасо-Преображенский собор.

Олег Брячак:Да. И это похабное, наглое, безумное строительство однозначно нарушит объекты, относящиеся к этому ансамблю. Рядом - зеленая зона, и один из таких вот застройщиков строит двухэтажные апартаменты, которые полностью вписываются в частный сектор. И здесь будет заправка, где будут какие-то чашки, бургеры, вывески цветные и так далее. Более того, там опасный перекресток, где машины ездят, а туда хотят всадить заправку! И доводы о том, что я просто решил на чем-то попиариться, а заправку строить никто не хочет - это все мои выдумки - вранье! У меня на руках есть документы от «Псковнефтепродукта», во главе которого господин Малешин, который, мне кажется, совсем потерял берега: одни деньги в глазах.

У меня есть доказательства, что у различных инстанций просят разрешить строительство этой заправки. Это не с потолка взято! Всю информацию мне принесли граждане, обеспокоенные этим вопросом.

И если этот нефтяник не угомонится - поверьте, ему будет очень некомфортно в этом городе. В следующий раз мы не будем проводить пикет, а будем поводить митинг, прямо на дороге, возле самого офиса руководителя. И отправим всю информацию в головную компанию. Я знаю «Сургутнефтегаз» - это серьезная организация, которая следит за своим имиджем. И если здесь какой-то местечковый князек возомнил себя великим - мы его поставим на место. Нельзя так себя вести.

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Константин Калиниченко: И последний вопрос. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал масштабные проверки учреждений здравоохранения. Отчасти - из-за известной истории с палаткой перед входом в детскую стоматологию на Сиреневом бульваре. Ответ директора этой стоматологии был совершенно диким. Даже верить в это не хочется. Директор, которая находится в отпуске, якобы заявила, что она в эту клоаку даже возвращаться не планирует. Не привыкли мы в нашем медиапространстве к подобного рода реакциям. Понятно, творится какой-то беспредел и так далее. Но мы знаем, как у нас карательные органы зачастую набрасываются и проверяют. Нет ли опасения, что мы получим регионально «дело врачей», и из медицины последние кадры разбегутся от таких проверок?

Олег Брячак: C кадрами - действительно, большая проблема. Насколько мне известно, по области у нас укомплектовано только 70 процентов врачей различного уровня. У нас есть хорошее современное оборудование, но, к сожалению, на его части некому работать. Но любая встряска любого органа любой структуры - всегда полезна. Самое главное - как эта встряска проводится? Надо, чтобы при проверке все было как положено: проверили, выявили, предупредили. Я против наступающих сразу карательных мер! Человек может где-то ошибиться, оступиться. Если кто-то украл мешок картошки - за такое нельзя сажать в тюрьму: человека нужно пожурить немного - человек посидит под следствием - и все поймет, достаточно будет. То же самое и здесь. А так, контроль, проверки - это необходимо в нашем государстве, с нашим менталитетом. Но надеюсь, они будут проходить в рамках разумного и приведут к пользе.

Константин Калиниченко: Что же, к сожалению, наш эфир подходит к концу. Напомним, это была программа «Гайд-парк». В гостях у нас был лидер псковских «справедливороссов», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Олег Михайлович, спасибо, что в очередной раз зашли к нам на эфир, нашли для нас время. Ждем вас снова в нашей студии.

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Олег Брячак:Спасибо, был очень рад. До свидания.

Константин Калиниченко: До свидания.