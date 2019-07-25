Общество

На фото с проверки правил благоустройства Пскова областными властями общественники нашли 5 недостатков. ФОТО

На фотографии, сделанной во время проверки соблюдения правил благоустройства Пскова замгубернатором Псковской области Василием Осиповым и председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным, активисты из общественны организации «Убитые дороги Пскова» заметили «5 недостатков».

Источник: группа «Убитые дороги Пскова» в соцсети «ВКонтакте»

«Надеемся, что эти недостатки попадут в общий итоговый список замечаний, который направят в администрацию Пскова: для устранения нарушений», - прокомментировали свой результат общественники.

Напомним, 27 июля Василий Осипов и Борис Елкин проводили в Пскове проверку правил благоустройства, с целью: определить места, где работы выполнены некачественно. Поручение проверить - дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.