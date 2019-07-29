Общество

Выплаты ветеранам к дню Победы могут удвоить в Псковской области

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян предложил увеличить ежегодную выплату ветеранам Великой Отечественной войны до 10 тысяч рублей. Свое предложение он высказал на втором заседании организационного комитета «Победа», состоявшегося 30 июля в администрации Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил, что на текущий момент сумма ежегодной выплаты для ветеранов составляет 5 тысяч рублей, которые выплачиваются из средств областного бюджета, и предложил удвоить выплаты.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проработать вопрос своему первому заместителю Вере Емельяновой, попросив рассчитать количество ветеранов и сумму необходимую для повышения выплат.

Также, обратившись к председателю регионального парламента Александру Котову, губернатор попросил учесть данную статью расходов в планировании бюджета на следующий год.