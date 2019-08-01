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Общество

В Дно модернизируют местную поликлинику. ФОТО

02.08.2019 22:11|ПсковКомментариев: 1

Председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и общественный советник губернатора Псковской области Татьяна Пахомова проинспектировали ход работ в Дновской поликлинике, которая ремонтируется по стандартам «Бережливой поликлиники». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В помещениях сделана перепланировка и зонирование. Центральный вход ведет к двум регистратурам: детской и взрослой. Для детей оборудован игровой уголок. В ближайшее время в помещении установят информационную доску и телевизор.

Детское отделение имеет два входа: один - изнутри помещения, второй - с улицы, это сделано для разделения потоков больных и здоровых пациентов. По этому принципу устроен доступ и во взрослое поликлиническое отделение.

В стоматологическом кабинете установлено новое оборудование, прием пациентов начнется после открытия медицинского заведения. «Часто поступают вопросы о стоматологии в районах. Мы прикладываем все усилия, чтобы обеспечить все медицинские учреждения необходимым оборудованием и специалистами», - отметила председатель комитета по здравоохранению.

Обновленная поликлиника будет обеспечена доступной средой. У каждого входа построен пандус, что позволяет обеспечить беспрепятственный доступ в здание маломобильных групп населения. Внутри монтируется специальный лифт и есть отдельный оборудованный туалет для людей с ограниченными возможностями. Во время обхода качество доступной среды оценил общественник, участник «Команды 2018» Владимир Петров.

Под особый контроль в лечебном учреждении возьмут и профилактическую работу с населением. На телевизорах будут транслировать ролики о здоровом образе жизни, распространенных болезнях и борьбе ними. Это один из аспектов программы «Активное долголетие», которая реализуется в регионе при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, отметила Марина Гаращенко.

Подводя итоги осмотра, председатель комитета по здравоохранению отметила, что работы на объекте выполнены качественно, с соблюдением всех санитарных норм. «Здесь получился комплекс из детской и взрослой поликлиники, который сможет полноценно обслуживать население Дновского района. Для многих муниципалитетов редкость, когда на базе поликлиники обеспечены все условия для приема пациентов узкими специалистами: оборудованы отвечающие всем современным требованиям кабинеты для дерматолога, хирурга, окулиста, стоматолога. Думаю, жители будут довольны», - сказала она.

Для завершения всех работ на объекте подрядчику понадобится еще около двух недель. Главврачу Порховской межрайонной больницы Татьяне Горбуновой, персоналу лечебного учреждения Марина Гаращенко поручила продолжать внимательно следить за качеством проводимых работ и не принимать полумер. С просьбой обеспечить контроль председатель комитета по здравоохранению обратилась к Татьяне Пахомовой.

«Открытие поликлиники, отвечающей современным стандартам, очень важно для нашего района. Все находится в одном здании, это удобно и для людей, и для медиков. Очень важно, чтобы все работы были выполнены качественно, поэтому ход работ с контроля не снимаем, и всю информацию буду оперативно доводить до губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова и в областной комитет по здравоохранению», - отметила Татьяна Пахомова.

Теги: #здравоохранение #поликлиника #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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