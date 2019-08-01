Общество

15 дворов благоустроят в Великих Луках по партпроекту «Городская среда»

15 дворов планируется благоустроить в городе Великие Луки в 2019 году. Работы ведутся в рамках партийного проекта «Городская среда». Об этом сообщила заместитель секретаря псковского отделения «Единой России» по проектной деятельности Елена Полонская на заседании президиума регионального политсовета партии 5 августа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, уже завершен ремонт асфальтового покрытия во дворе дома №5 по улице Зенцовской. На улице Зверева, 6 обустроили детский островок – в центре двора установлены горка, канатная дорожка, качели и многофункциональные тренажеры. Изменения происходят и в других дворах.

Тем временем в городе Пскове тоже начались работы по обновлению дворов, установке детских и спортивных площадок.

Заметно должно преобразиться Завеличье – территория между школой №24 и детскими садами №48 и №50. На подходе работы и в Овсище – в сквере на улице Технической, 14.

«Это будет единственный в микрорайоне Овсище сквер, где смогут проводить свое свободное время люди разного возраста. Здесь будут детские и спортивные площадки, тренажеры, много посадочных мест, а также места для настольных игр. Такие общественные пространства в активно застраиваемом районе – очень нужны», - отметила Полонская.

В сквере между улицами Труда и Энтузиастов на Запсковье в этом году планируется смонтировать наружное освещение. Также сейчас проходят согласование документы по благоустройству сквера на Сиреневом бульваре.

Ремонтные работы запланированы во всех районах Псковской области. Всего в 2019 году в рамках партпроекта предполагается благоустроить 57 общественных пространств и 20 дворовых территорий. Финансирование составляет около 190 млн рублей из бюджетов разного уровня. Контракты на сумму свыше 90 млн рублей уже в работе.

Помимо этого, замсекретаря рассказала о реализации партийного проекта «Новая школа». Так, к 1 сентября планируется закончить строительство средней школы на 500 мест на улице Дзержинского в городе Дно. Еще одна новая школа на 800 мест будет возведена на улице Щорса в Великих Луках. Кроме того, положительно решен вопрос о проведении реконструкции здания школы №6 по проспекту Гагарина в Великих Луках.

«Важный участок работы партийного проекта – дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Более тысячи дополнительных мест в детсадах будут созданы в Псковской области по данному проекту», - продолжила Полонская.

Например, в Пскове в этом году будут открыты три новых детских сада. «Один из них - на 270 мест - строится на улице Звездной, 17б, еще один детский сад на 270 мест появится в микрорайоне Борисовичи, на улице Михаила Егорова. А на улице Народной, 51-а в настоящее время ведется строительство пристройки к детскому саду «Снегирек». Здание будет связано с садом галереей и предназначено для яслей на 80 детей, - уточнила докладчик. - В планах на 2020 год - построить аналогичную пристройку к детскому саду №25 и возвести еще один детсад на 270 мест на улице Алехина».

Новые детские сады должны также открыться в Великих Луках: в Первомайском переулке, 23а активно строится дошкольное учреждение на 140 мест, в микрорайоне «Северный» в скором времени будут открыты ясельные группы, рассчитанные на 80 детей, добавила замсекретаря по проектной деятельности.

Что касается работы партийного проекта «Крепкая семья», то его активисты добиваются индексации горячего питания псковских школьников. «В ближайшее время мы выйдем с предложением к депутатам Псковской городской Думы сократить неэффективные расходы муниципалитета и направить сэкономленные средства на индексацию расходов на горячее питание школьников. На протяжении 12 лет стоимость горячего завтрака в школах составляет 19,5 рублей, 12,5 рублей из которых субсидируется из областного бюджета и 7 рублей - из местного бюджета. Настало время пересмотреть эти расценки, потому что сегодня на эту сумму полноценно накормить детей не представляется возможным», - подчеркнула Полонская и добавила, что параллельно диалог по поводу организации питания школьников ведется с региональной властью.

«Сегодня мы видим, что в проекты «Единой России» вовлечены не только партийцы и сторонники партии, но и просто активные граждане, жители Псковской области. Мы не можем решить в одночасье всех проблем, однако невооруженным глазом видно, что работа проделывается колоссальная. На будущее очень важно, чтобы проекты реализовывались на каждой территории Псковской области, ведь от этого напрямую зависит благополучие наших граждан», - резюмировала она.