Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Дом от А до Я
Некролог о Телеграме
Женщина на рыбалке: экипировка
Тень выборов
OLDБАРБЕРЫ: проект преображений
Убрать нельзя оставить
Чьи уши торчат у «самовыдвиженцев»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Трагедия в Острове
100 тысяч рублей за второго ребенка
 
 
 
ещё Общество 01.08.2019 18:5218 На набережной Великой в Пскове собираются строить здание для судебных инстанций. ФОТО 05.08.2019 16:410 Роспотребнадзор сообщил о нарушениях при производстве минеральной воды 05.08.2019 16:320 Победитель конкурса фотографий с «Нашествия» получил свой приз 05.08.2019 16:290 Михаил Ведерников предложил вдвое увеличить единовременные выплаты семьям десантников 6-й роты 05.08.2019 16:240 Группа «Ласковый май» выступила на Дне города в Новосокольниках 05.08.2019 16:170 15 дворов благоустроят в Великих Луках по партпроекту «Городская среда»
 
 
 
Самое популярное 04.08.2019 20:570 Установлена причина смерти великолучанки, ребенок которой погиб после падения из окна 03.08.2019 20:310 Множественные ножевые ранения обнаружены на теле девушки в сгоревшей квартире на улице Инженерной в Пскове 02.08.2019 17:190 Первый канал приехал на съемки в Псково-Печерский монастырь 05.08.2019 12:073 Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной, чтобы избежать наказания за ее изнасилование 02.08.2019 10:003 Новый магазин открылся в ТРК «Акваполис»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

15 дворов благоустроят в Великих Луках по партпроекту «Городская среда»

05.08.2019 16:17|ПсковКомментариев: 0

15 дворов планируется благоустроить в городе Великие Луки в 2019 году. Работы ведутся в рамках партийного проекта «Городская среда». Об этом сообщила заместитель секретаря псковского отделения «Единой России» по проектной деятельности Елена Полонская на заседании президиума регионального политсовета партии 5 августа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, уже завершен ремонт асфальтового покрытия во дворе дома №5 по улице Зенцовской. На улице Зверева, 6 обустроили детский островок – в центре двора установлены горка, канатная дорожка, качели и многофункциональные тренажеры. Изменения происходят и в других дворах.

Тем временем в городе Пскове тоже начались работы по обновлению дворов, установке детских и спортивных площадок.

Заметно должно преобразиться Завеличье – территория между школой №24 и детскими садами №48 и №50. На подходе работы и в Овсище – в сквере на улице Технической, 14.

«Это будет единственный в микрорайоне Овсище сквер, где смогут проводить свое свободное время люди разного возраста. Здесь будут детские и спортивные площадки, тренажеры, много посадочных мест, а также места для настольных игр. Такие общественные пространства в активно застраиваемом районе – очень нужны», - отметила Полонская.

В сквере между улицами Труда и Энтузиастов на Запсковье в этом году планируется смонтировать наружное освещение. Также сейчас проходят согласование документы по благоустройству сквера на Сиреневом бульваре.

Ремонтные работы запланированы во всех районах Псковской области. Всего в 2019 году в рамках партпроекта предполагается благоустроить 57 общественных пространств и 20 дворовых территорий. Финансирование составляет около 190 млн рублей из бюджетов разного уровня. Контракты на сумму свыше 90 млн рублей уже в работе.

Помимо этого, замсекретаря рассказала о реализации партийного проекта «Новая школа». Так, к 1 сентября планируется закончить строительство средней школы на 500 мест на улице Дзержинского в городе Дно. Еще одна новая школа на 800 мест будет возведена на улице Щорса в Великих Луках. Кроме того, положительно решен вопрос о проведении реконструкции здания школы №6 по проспекту Гагарина в Великих Луках.

«Важный участок работы партийного проекта – дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Более тысячи дополнительных мест в детсадах будут созданы в Псковской области по данному проекту», - продолжила Полонская.

Например, в Пскове в этом году будут открыты три новых детских сада. «Один из них - на 270 мест - строится на улице Звездной, 17б, еще один детский сад на 270 мест появится в микрорайоне Борисовичи, на улице Михаила Егорова. А на улице Народной, 51-а в настоящее время ведется строительство пристройки к детскому саду «Снегирек». Здание будет связано с садом галереей и предназначено для яслей на 80 детей, - уточнила докладчик. - В планах на 2020 год - построить аналогичную пристройку к детскому саду №25 и возвести еще один детсад на 270 мест на улице Алехина».

Новые детские сады должны также открыться в Великих Луках: в Первомайском переулке, 23а активно строится дошкольное учреждение на 140 мест, в микрорайоне «Северный» в скором времени будут открыты ясельные группы, рассчитанные на 80 детей, добавила замсекретаря по проектной деятельности.

Что касается работы партийного проекта «Крепкая семья», то его активисты добиваются индексации горячего питания псковских школьников. «В ближайшее время мы выйдем с предложением к депутатам Псковской городской Думы сократить неэффективные расходы муниципалитета и направить сэкономленные средства на индексацию расходов на горячее питание школьников. На протяжении 12 лет стоимость горячего завтрака в школах составляет 19,5 рублей, 12,5 рублей из которых субсидируется из областного бюджета и 7 рублей - из местного бюджета. Настало время пересмотреть эти расценки, потому что сегодня на эту сумму полноценно накормить детей не представляется возможным», - подчеркнула Полонская и добавила, что параллельно диалог по поводу организации питания школьников ведется с региональной властью.

«Сегодня мы видим, что в проекты «Единой России» вовлечены не только партийцы и сторонники партии, но и просто активные граждане, жители Псковской области. Мы не можем решить в одночасье всех проблем, однако невооруженным глазом видно, что работа проделывается колоссальная. На будущее очень важно, чтобы проекты реализовывались на каждой территории Псковской области, ведь от этого напрямую зависит благополучие наших граждан», - резюмировала она.

Теги: #Единая Россия #городская среда
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 
 
опрос
В Пскове собираются реконструировать площадь Ленина. Надо ли оставить там памятник «вождю пролетариата»?
В опросе приняло участие 1397 человек
05.08.2019, 16:520 В России по фактам лесных пожаров возбудили 277 уголовных дел 05.08.2019, 16:450 «Единая Россия» согласовала кандидатуру для замещения мандата в Собрании Себежского района 05.08.2019, 16:410 Роспотребнадзор сообщил о нарушениях при производстве минеральной воды 05.08.2019, 16:320 Победитель конкурса фотографий с «Нашествия» получил свой приз
05.08.2019, 16:310 63 спортзала отремонтированы в сельских школах Псковской области по проекту «Единой России» 05.08.2019, 16:290 Михаил Ведерников предложил вдвое увеличить единовременные выплаты семьям десантников 6-й роты 05.08.2019, 16:290 ОНФ предлагает внедрить во всех регионах технологию «умного» сноса зданий 05.08.2019, 16:240 Группа «Ласковый май» выступила на Дне города в Новосокольниках
05.08.2019, 16:170 15 дворов благоустроят в Великих Луках по партпроекту «Городская среда» 05.08.2019, 16:160 Сбербанк увеличивает скидку на ипотеку для зарплатных клиентов 05.08.2019, 16:151 Власти Псковской области будут ходатайствовать о создании кадетского корпуса имени бойцов 6-й роты 05.08.2019, 16:080 Туристический потенциал Пскова представили в Латвии на Дне города Резекне
05.08.2019, 15:590 Порхович ночью обокрал 17-летнюю девушку 05.08.2019, 15:491 Иван Цецерский освобожден от должности координатора партпроекта «Городская среда» 05.08.2019, 15:421 ПЛН-ТВ: Откуда псковичи узнают информацию? 05.08.2019, 15:370 Наталья Мельникова: Правила индексации пенсии для пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, остаются прежними
05.08.2019, 15:170 «Чернобыль» и «Дрянь»: в США назвали лучшие сериалы 05.08.2019, 15:110 Сливки от «Прасковьи Молочковой» теперь можно купить в «Пятерочке» 05.08.2019, 14:520 Семья Щадриных: Программа «Подарок новорожденному» - реальная помощь молодым семьям 05.08.2019, 14:170 В международный день молодежи псковский Росреестр проведет «горячую линию»
05.08.2019, 14:090 Россиянина привлекут к ответственности за недостоверную таможенную декларацию 05.08.2019, 13:590 Росгвардейцы задержали девушку, похитившую мобильный телефон и деньги, на автостанции в Опочке 05.08.2019, 13:571 ОНФ предлагает ввести персональную ответственность чиновников за невыполненные программы благоустройства городской среды 05.08.2019, 13:560 Для начинающих кинолюбителей на «Киномании» предусмотрена категория «Влюбленные в кино»
05.08.2019, 13:540 Два малолетних ребенка получили травмы в ДТП в Островском районе 05.08.2019, 13:440 Председатели отраслевых профсоюзов и представители Псковского облсовпрофа провели ряд рабочих встреч в Новоржевском и Палкинском районах 05.08.2019, 13:431 На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время грандиозного шоу в Москве 05.08.2019, 13:240 Двухлетнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть, госпитализировали в Бежаницах
05.08.2019, 13:191 Центр поддержки кинематографии создан на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области 05.08.2019, 13:150 Работать без стресса удается лишь 7% россиян 05.08.2019, 13:080 Пенсионерка пострадала при столкновении «ВАЗа» и «Опеля» в Великих Луках 05.08.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
05.08.2019, 12:510 «Пиковая дама» откроет 114-й театральный сезон в Пскове 05.08.2019, 12:440 34-летний пскович украл из магазина на Зобова косметику 05.08.2019, 12:301 Единороссы Пскова организовали для детей познавательную программу, посвященную Дню светофора 05.08.2019, 12:073 Пскович убил девушку в квартире на улице Инженерной, чтобы избежать наказания за ее изнасилование
05.08.2019, 11:562 Павел Чернов предоставил в ТИК Пскова неполный пакет документов для участия в довыборах в гордуму по 13-му округу 05.08.2019, 11:392 «Постскриптум»: Ситуация на «Псковавиа» и пробуксовка проектов по благоустройству Пскова 05.08.2019, 11:250 Подведены итоги конкурса фотографий с «Нашествия» 05.08.2019, 11:182 Псковская область получила дополнительные средства на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны
05.08.2019, 11:101 Жителя Печор, превратившего свою квартиру в наркопритон, привлекли к ответственности 05.08.2019, 11:040 В Пскове военнослужащего оштрафовали за использование заведомо подложного диплома 05.08.2019, 10:550 В Псковской области начнет работу «горячая линия» связи с избирателями 05.08.2019, 10:470 Дом на улице Гдовской в Пскове введен в эксплуатацию
05.08.2019, 10:425 Эксперты предрекли рецессию в экономике России уже в 2019 году 05.08.2019, 10:410 Бани горели в ряде районов Псковской области на минувших выходных 05.08.2019, 10:250 Сертификаты по программе «Подарок новорожденному» получили семьи железнодорожников в городе Дно 05.08.2019, 10:190 Пенсионер сбил женщину на Рижском проспекте
05.08.2019, 10:120 Более 548 тыс. пассажиров перевезено «Ласточками» между Петербургом и Псковом за год 05.08.2019, 09:552 Лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тысяч рублей 05.08.2019, 09:500 Мужчина погиб в ДТП в Стругокрасненском районе, два человека госпитализированы 05.08.2019, 09:450 Лжебанкиры обманули великолучанку
05.08.2019, 09:320 Из-за поджога горела квартира на Инженерной, где найдена убитой 18-летняя девушка 05.08.2019, 09:300 Вечер памяти Павла Адельгейма пройдет сегодня в Пскове 05.08.2019, 09:220 15 азиатов в лесу в Красногородском районе пытались перейти границу с ЕС 05.08.2019, 09:150 Разговор по душам: для чего в псковских храмах перед крещением обязательно проводятся огласительные беседы
05.08.2019, 09:000 Заморское блюдо с псковским акцентом: готовим бургер по-русски с «Деревней Соловьи» 05.08.2019, 08:510 Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка 05.08.2019, 08:370 Российские десантники выйдут седьмыми на старт «Десантного взвода» 05.08.2019, 08:281 Минфин запустит «народные» облигации в новом формате до конца сентября
05.08.2019, 08:190 Всего на 1 тысячу рублей выросла зарплата офис-менеджеров в Пскове с конца прошлого года 05.08.2019, 08:152 Юлия Пересильд поделилась способом снятия стресса на видео 05.08.2019, 08:030 Поезд «Сапсан» почти час простоял в пути из-за гибели зацепера 04.08.2019, 22:060 Полиция напоминает об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов
04.08.2019, 21:450 Названы регионы с самым большим числом пациентов с наркозависимостью 04.08.2019, 21:200 Фотофакт: Следы праздника у памятника Александру Невскому 04.08.2019, 21:163 Французскому изобретателю удалось пересечь Ла-Манш на летающей доске 04.08.2019, 20:570 Установлена причина смерти великолучанки, ребенок которой погиб после падения из окна
04.08.2019, 20:450 Россияне 700 тысяч раз попадали в базу судебных приставов за курение 04.08.2019, 20:311 В Брянске замдиректора банка сняла со счета клиента более 10 млн рублей 04.08.2019, 20:050 Третий случай стрельбы по толпе произошел в США за сутки 04.08.2019, 19:380 «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии
04.08.2019, 19:111 Великолучанка, ребенок которой погиб после падения из окна, найдена мертвой 04.08.2019, 18:4010 В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы 04.08.2019, 18:090 В Великих Луках задержали мужчину, подозреваемого в хищении 04.08.2019, 17:412 Полиция Пскова предупреждает об угрозе угона велосипеда
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список.Как это сделать.