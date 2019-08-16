Общество

По партпроекту «Городская среда» благоустроили несколько объектов в районах Псковской области

Ремонтные работы по партийному проекту «Городская среда» во многих районах Псковской области находятся в активной фазе или завершены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Так, в поселке Усвяты приведена в порядок территория у районного Дома культуры. Здесь заменили бордюрный камень и брусчаткой выложили новые дорожки. Также выполнено озеленение, установлены вазоны, информационный стенд, знак «Я люблю Усвяты», скамейки и урны. Всего на эти цели потрачено 1,5 млн рублей.

Завершается благоустройство территории у Центра досуга в поселке Палкино, на это район получил более 2 млн рублей. Там уложен новый асфальт, установлены скамейки и урны, отремонтирована лестница.

В поселке Локня работы велись на площади Ленина, где подрядчик отремонтировал тротуары. Финансирование составило 2,4 млн рублей.

Большой объем работ в рамках проекта «Единой России» запланирован в Острове. Району предоставлена субсидия в размере 8,7 тыс. рублей. Подрядная организация уже приступила к благоустройству городского парка - освободила зону отдыха от аварийных, ветхих и больных деревьев и начала выравнивать газоны. Также в перечне работ, которые необходимо закончить к 1 ноября: устройство тротуаров из асфальтобетона и брусчатки, установка 28 скамеек и урн, высадка 350 кустарников. Кроме того, подписан контракт на обновление освещения Парка Победы. Еще порядка 4,6 млн рублей из общей суммы будет направлено на ремонт фонтана.

Проект партии «Единая Россия» «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того, чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.