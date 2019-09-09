Общество

Более 600 юрлиц ликвидировано в Псковской области из-за недостоверности сведений ЕГРЮЛ

Репутация организации, как честного и открытого партнера по бизнесу, формируется на основе доступной из открытых источников информации о ней, в первую очередь, содержащейся в публичном Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Отметим, что документы, представленные в регистрирующий орган при государственной регистрации, являются частью ЕГРЮЛ, что определяется Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ).

Указанные сведения и документы полезны как государственным органам для реализации публичных и государственно-властных функций, так и частным лицам (гражданам и организациям), которые могут получить выписку из ЕГРЮЛ и проверить текущий статус своего контрагента по сделке, удостовериться, что то или иное юридическое лицо в сделке представляет законно назначенный генеральный директор, полномочия которого не прекращены, и т.д.

Налоговыми органами Псковской области на регулярной основе проводятся проверки на предмет достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и поданных как при внесении изменений в данный реестр, так и тех, которые были включены в него ранее. В рамках проверки регистрирующие органы не только изучают документы, но и могут поручить Инспекции по месту учета организации провести осмотр объекта недвижимости, в том числе с участием специалиста, и получить пояснения от граждан (директора компании, учредителей и других) (пункт 4.2 ст. 9 Закона № 129-ФЗ).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской налоговой инспекции, согласно данным ЕГРЮЛ на 1 сентября 2019 года из 13991 юридических лиц, зарегистрированных в Псковской области, 1409 или 10,1% являются организациями, в отношении которых налоговыми органами установлена недостоверность сведений об адресах, руководителях, учредителях.

За 8 месяцев текущего года в административном порядке ликвидировано 630, ждут своей очереди 1 тысяча юридических лиц с записями о недостоверности сведений ЕГРЮЛ.

Напомним, чтобы узнать состояние своей фирмы можно воспользоваться бесплатными поисковыми сервисами Единого государственного реестра юридических лиц раздела «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» официального сайта ФНС России www.nalog.ru.

В случае обнаружения в государственном реестре записи о недостоверности сведений необходимо направить документы с актуальной информацией для государственной регистрации. А при наличии записи о принятии решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ необходимо подать соответствующие возражения в течение 3-х месяцев с момента его публикации в журнале «Вестник государственной регистрации».