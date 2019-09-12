Общество

Александр Котов: Социальная доплата псковским пенсионерам будет ежегодно индексироваться

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов заверил, что такая мера социальной поддержки как субсидии пенсионерам, у которых начисленная пенсия ниже установленного прожиточного минимума, будет не только сохранена, но и при утверждении бюджета будет индексироваться в соответствии с уровнем инфляции. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Утверждение величины прожиточного минимума пенсионера Псковской области - для нас это очень важный закон. В соответствии с федеральным законодательством нам предстоит выплачивать за счет средств областного бюджета социальные субсидии тем пенсионерам, у которых начисленная пенсия будет ниже установленного нами прожиточного минимума. Это, к слову, очень серьезная сумма, которую мы будем обязаны предусмотреть в бюджете Псковской области. Она составляет 745 млн рублей», - поделился он.

Александр Котов напомнил, что первую осеннюю сессию депутаты регионального парламента провели раньше обычного. «Мы специально прервали парламентские каникулы, для того, чтобы рассмотреть очень важный вопрос, который регламентируется федеральным законом. Мы утвердили прожиточный минимум пенсионера и теперь ежегодно в соответствии с федеральным законом региональное законодательное Собрание будет устанавливать величину прожиточного минимума и до 15 сентября направлять в региональное отделение Пенсионного фонда РФ данные законопроекты», - пояснил спикер парламента.

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Еще один важный законопроект, о котором упомянул Александр Котов, - это утверждение положения о звании «Почётный гражданин Псковской области».



Эскиз нагрудного знака «Почетный гражданин»

«Мы совсем недавно на региональном уровне приняли закон о наградах и одной из наград, на мой взгляд, самой высшей, является «Почетный гражданин Псковской области». Положение об этой награде утверждается Псковским областным Собранием депутатов, и сегодня мы утвердили положение, форму и внешний вид знака «Почетный гражданин». В соответствии с этим положением и законом Псковской области «О наградах» появилось и право претендовать на эту награду. Инициативные группы могут теперь обращаться в региональный парламент с представлением о награждении заслуженно уважаемых людей», - рассказал он.

По его словам, процедура согласования кандидатуры займет около двух месяцев.