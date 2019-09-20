Общество

Избранный глава Усвятского района официально вступил в должность

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравили избранного главу Усвятского района Дмитрия Петрова с вступлением в должность.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, инаугурация состоялась 24 сентября в районном Доме культуры. В торжественном мероприятии участвовали также депутат регионального парламента Валерий Василевский, депутаты районного собрания, главы муниципальных образований, представители общественных организаций и духовенства, руководители ведомств, учреждений и организаций, жители района.

В начале церемонии заместитель председателя ТИК Анна Бояринова огласила результаты выборов – кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Петров, с 2005 года занимавший должность заместителя главы района, заручился поддержкой 92,69% жителей Усвятского района, пришедших на избирательные участки. Уже в новом статусе избранный руководитель муниципального образования принёс присягу, пообещав честно и добросовестно исполнять свои обязанности.

От лица региональной исполнительной власти Дмитрия Петрова с убедительной победой на выборах поздравил губернатор Михаил Ведерников.

«В первую очередь, хочу поблагодарить жителей района за активность на выборах и за такой впечатляющий, почти 100-процентный, результат», - сказал глава региона. Отдельные слова благодарности Михаил Ведерников адресовал бывшему главе района Виктору Иващенко: «Тот задел, который вы оставили, он дорогого стоит. Уверен, что вашему преемнику благодаря этому было легче проходить избирательную кампанию». Михаил Ведерников отметил, что начинается большая совместная работа: «Выборы это важно, но самое главное, своей ежедневной работой оправдывать доверие жителей района». Губернатор пожелал избранному главе находиться в «хорошем взаимодействии с людьми, лидерами общественного мнения, депутатами регионального парламента, районного собрания и с администрацией области».

Спикер регионального парламента Александр Котов также начал своё выступление с обращения к бывшему главе района – он поблагодарил Виктора Иващенко за честную добросовестную работу.

«Показанный на выборах результат – это результат командной работы и той преемственности, которую удалось сохранить в районе», - подчеркнул Александр Котов. Председатель Собрания депутатов отметил, что избранный глава района – человек не случайный. «Дмитрий Петров долгие годы был заместителем руководителя муниципалитета, занимался общественной и партийной работой – был членом генерального совета партии «Единая Россия». Это всё ему в копилку. Уверен, что имея такой опыт, он будет успешно работать на ответственном посту главы района», - сказал Александр Котов и заверил Дмитрия Петрова в поддержке депутатского корпуса.

Уверенность в успешной деятельности своего коллеги на новом посту выразила председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская: «Колоссальный успех на выборах. Огромное доверие избирателей. Зная Дмитрия Петрова, я уверена, что он не подведёт своего избирателя. Грамотный, ответственный, душой болеющий за дело – он сделает всё, что в его силах, чтобы жителям Усвятского района жилось лучше».

С напутствием от граждан на церемонии инаугурации выступила местная жительница, в прошлом глава волости Валентина Веселова. На правах старшего товарища она дала новому главе района совет: «Самое сложное в нашей работе – это работа с людьми, которые приходят со своим мнением, вопросами, проблемами. Наша задача их выслушать, понять и помочь, кому можно. И ещё задача местной власти находить «болевые» точки и сразу устранять их проявления».

Избранный глава Усвятского района обратился с ответным словом. «Для меня сегодня очень важный момент в моей жизни - я понимаю, какая ответственность ложится на мои плечи, какая работа предстоит, но я убеждён, что мы вместе, одной командой, будем выполнять задачи, которые стоят перед нами», - сказал Дмитрий Петров и поблагодарил земляков за оказанное высокое доверие.