Общество

Александр Коновалов: Учитывая закрытие «Ростка», сделать детсад на Кузнецкой - идеальное решение

Заместитель главы администрации города, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов поделился мнением, что было бы «идеально» вместо «запущенного сада» на улице Кузнецкой, рядом с домом № 33, сделать детсад, по нацпроекту. Такую точку зрения Александр Коновалов озвучил 25 сентября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Слева от бывшего Дома пионеров, на Кузнецкой, - запущенный сад. Эта земля - в ведении региона. Муниципалитет несколько раз пытался претендовать на нее, чтобы подать заявку на строительство детского сада на 140 мест, но ничего не получилось: земля оказалась в оперативном управлении Театрально-концертной дирекции, у которой - свои виды, - отметил Александр Коновалов. - Но учитывая ситуацию, которая сложилась с закрытием детского садика "Росток", поставить детсад там, на Кузнецкой, - было бы идеальное решение. Если бы региональные власти передали имущество муниципалитету, построили бы там один из детсадов, предусмотренных программой, нацпроектом».