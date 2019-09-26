Общество

Смягчить финансовую нагрузку на регионы по выплате соцдоплаты к пенсии предлагают депутаты Северо-Запада

Обратиться к высшему руководству страны с просьбой изменить порядок предоставления федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам предлагает комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада Росси по социальной политике. В заседании, прошедшем 27 сентября в Великом Новгороде, принял участие депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Инициатива поступила от законодателей Государственного Совета Республики Коми. Как отмечают разработчики, в субъектах Российской Федерации, где величина прожиточного минимума пенсионера превышает величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, осуществляется выплата региональной социальной доплаты к пенсии. Финансовое обеспечение расходов на выплату региональных социальных доплат осуществляется за счет средств бюджета субъекта РФ и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета.

Объем софинансирования из федерального бюджета может составлять от 5 до 75% от общего объема расходных обязательств субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год. Софинансирование со стороны федерального бюджета зачастую составляет менее 50% общего объема расходных обязательств субъекта Российской Федерации, вследствие чего большую часть финансовой нагрузки несут субъекты Российской Федерации.

Так, в бюджете Псковской области на выплату социальных субсидий пенсионерам, у которых начисленная пенсия будет ниже установленного прожиточного минимума, необходимо предусмотреть порядка 745 млн рублей. Кроме того, потребуются расходы на доставку в размере 3,2 млн рублей.

Парламентарии выступили с предложением рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в статью 121 Федерального закона № 178-ФЗ в части предоставления только федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам на всей территории Российской Федерации, которая будет осуществляться территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Размер федеральной социальной доплаты к пенсии предлагается устанавливать дифференцированно в зависимости от величины прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации.

Предлагаемые изменения приведут к снижению расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе на администрирование выплаты.

Вопрос будет предложен для включения повестку 57-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая состоятся с 13 по 15 ноября 2019 года в Вологде.