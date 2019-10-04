Общество

Жители и организации Псковской области все чаще отправляют письма и посылки курьерской службой Почты России

Ежедневно в зоне действия участка курьерской доставки в Пскове в среднем фиксируется до 280 почтовых отправлений, а в Великих Луках – до 180.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФПС Псковской области, участки курьерской доставки работают в Пскове с 2016 года, в городе Великие Луки с 2017 года. Они оснащены новыми автомашинами «Лада Ларгус» и «Газель Next». Ежедневно в рабочие дни на маршрут выходят несколько курьеров. Доставка корреспонденции осуществляется 7 дней в неделю в Пскове и 6 дней в неделю, кроме воскресенья, в городе Великие Луки.

Экспресс-доставка Почты России приобрела популярность за счет выгодных условий и активности корпоративных клиентов и физических лиц. Особенно быстрыми темпами растет количество заказов на доставку товаров из интернет-магазинов. Также активно развиваются услуги по доставке крупных партий грузов, внедряется доставка на паллетах. Юридические лица чаще всего пересылают с помощью курьеров документацию.

«Курьерские услуги с каждым годом становятся более востребованными у наших клиентов. Это объясняется тем, что сегодня ценится как скорость доставки, так и удобный сервис приема и отправки почты, надежность и безопасность пересылки отправлений. Доставка осуществляется по принципу «от двери до двери», клиенты могут воспользоваться услугами службы курьерской доставки, не выходя из дома или офиса в удобное для них время», – отметила руководитель группы посылочного бизнеса и экспресс-доставки УФПС Псковской области Надежда Смирнова.

Услуги службы доступны как для физических, так и для юридических лиц. Вызвать курьера для приема отправлений можно круглосуточно: через сайт Почты России в разделе «Курьер», сервис коротких сообщений, в мобильном приложении Почты России, а также обратившись в единый контакт-центр Почты России 8 800 200 50 55.

В состав УФПС Псковской области входят 7 почтамтов, 486 отделений почтовой связи, в том числе 405 – в сельской местности, 67 – городских отделений почтовой связи, 9 – передвижных отделений, также в составе 2 участка курьерской доставки, 2 центра выдачи и приема посылок, 2 центра по работе с юридическими лицами. На территории области действуют 4 магистральных и 145 автомобильных маршрутов. В штате 2313 сотрудников, среди которых 1017 почтальонов.