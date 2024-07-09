Общество

Крупная партия гренландских креветок не прошла контроль на госгранице в Псковской области

Ветеринарный контроль 19,5 тонн варено-мороженых гренландских креветок, следующих в Республику Казахстан, провели на российско-латвийской границе РФ в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

При документарной проверке было установлено, что на партию товара отсутствует предварительное уведомление, направленное государственной ветеринарной службой Дании, в виде копии сертификата на экспортируемую на таможенную территорию Евразийского экономического союза пищевую продукцию из рыбы, ракообразных, моллюсков, других объектов промысла и продукцию их переработки.

Ввоз креветок на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза.