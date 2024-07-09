ЖКХ

Сроки действия программы капремонта в Псковской области увеличили до 45 лет

Сроки действия региональной программы капитального ремонта в Псковской области увеличили до сорока пяти лет вместо тридцати, решение приняли во время 35-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 11 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Закон дополняет полномочия комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области полномочиями по:

установлению порядка проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием многоквартирных домов в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Жилищным кодексом Российской Федерации;

порядку информирования собственников помещений в многоквартирных домах и организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, о содержании региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и критериях оценки состояния многоквартирных домов,

обеспечению размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства региональной программы капитального ремонта, краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта, нормативных правовых актов,

порядку организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также порядку учета результатов обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, при подготовке и утверждении такой программы или внесении в нее изменений.

Закон предусматривает увеличение срока вступления в силу решения о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете до года вместо трех месяцев.

Действующий в настоящее время срок для перехода на специальный счет не позволяет достоверно прогнозировать объем средств поступлений от собственников.

Закон также предусматривает увеличение срока действия региональной программы капитального ремонта до сорока пяти лет вместо тридцати. Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.