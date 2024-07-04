Культура

Реестр мастеров народных художественных промыслов создадут в Псковской области

Региональный реестр мастеров народных художественных промыслов создадут в Псковской области, решение приняли на 35-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 11 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Также депутаты приняли решение о установлении порядка формирования и ведения указанного реестра с учетом положений федерального закона «О народных художественных промыслах».

Планируется формирование художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам, а также утверждение положения о художественно-экспертном совете по народным художественным промыслам.