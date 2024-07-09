Общество

Сергей Вострецов: Пришло время поставить человека труда на пьедестал почета

В России строят гигантскую верфь для производства судов из железобетона, о таких проектах и строителях, которые их осуществляют, надо снимать фильмы, передачи и показывать по ТВ, заявил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

«Главные преимущества – экономичность постройки (бетон ведь намного дешевле качественной судовой стали) и устойчивость к бомбовым ударам. Например, бетонная баржа способна выдержать взрыв 100 килограмм тротила непосредственно под днищем. Стальные конструкции такой прочностью похвастаться не могут», - отметил Вострецов в своем Telegram-канале.

Всего в начале ХХ века было построено свыше 1000 железобетонных кораблей. Средний такой корабль имел водоизмещение 6000 тонн. В основном, это были паромы, баржи, буксиры и т. д.