Общество

Работающих родителей могут лишить пособий по уходу за ребенком

Минтруд подготовил пакет поправок к законам, уточняющих условия получения пособия по уходу за ребенком. Согласно им, претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, сообщает РБК.

Закон не предусматривает ограничений по длительности рабочего времени, но застрахованное лицо (мать, отец, другие родственники, опекун) сохраняет право на пособие только если самостоятельно ухаживает за младенцем.

Если пособие по уходу за ребенком оформлено на мать, но фактически за ним ухаживает другой член семьи, который не находится в декретном отпуске (например, отец или бабушка), она должна потерять право на выплату, а фактически ухаживающий родственник — получить, считают в министерстве.

Цель инициативы - борьба со злоупотреблением правами на пособие, объяснили в Минтруде. Продолжительность неполного рабочего дня не регламентируется и устанавливается по договоренности между сотрудником и работодателем. Если рабочий день сокращен символически и родители имеют почти полную зарплату, пособие в таком случае они получать не должны, считают в Минтруде.

В сентября вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что правительство планирует выделить почти 150 млрд рублей на финансирование детских пособий в 2020 году. По ее словам, на увеличение выплат по уходу за детьми до трех лет в государственном бюджете на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено почти 75 млрд рублей в следующем году.