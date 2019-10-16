Общество

Депутаты СЗФО предложили разработать госпрограмму по созданию инфраструктуры земельных участков для многодетных семей

Инициатива о создании государственной программы с целью софинансирования строительства инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, обсуждалась на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам в Гатчине. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, в заседании комитета участвовали парламентарии Северо-Запада.

Псковское областное Собрание на рабочей встрече представляли вице-спикер Анатолий Копосов и заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидия Драгунова.

Анализ представленной субъектами СЗФО информации по вопросам выделения земельных участков многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства показал, что в большинстве регионов возможность формирования таких земельных участков в границах застроенных территорий населенных пунктов весьма ограничена. В связи с этим уполномоченными органами проводится работа по включению земель иных категорий в границы населенных пунктов, при этом такие территории, как правило, значительно удалены от центров и нуждаются в обеспечении инженерной и транспортной инфра­структурой.

Основная проблема - у муниципальных образований недостаточно средств на проведение необходимых мероприятий, включающих в себя разработку и утверждение документации по планировке территории, подготовку проектной документации и непосредственно строительство объектов инфраструктуры.

Парламентарии отметили, что даже предоставление субсидий местным бюджетам из региональных бюджетов в рамках областных государственных программ, а также привлечение средств федерального бюджета посредством включения отдельных объектов в государственные программы Российской Федерации, не решает проблемы. Потребность оценивается субъектами СЗФО в миллиарды рублей.

Для решения проблемы члены парламентского комитета предложили направить обращение к председателю Правительства Дмитрию Медведеву по вопросу разработки государственной программы Российской Федерации по обеспечению инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям.

Также региональные законодатели рассмотрели предложения субъектов о внесении изменений в действующее федеральное законодательство в части установления ответственности должностных и юридических лиц за несвоевременную подготовку к отопительному сезону и необходимость совершенствования системы контроля в отношении услуг по предоставлению кредитов субъектам РФ и муниципальным образованиям для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

Также в Гатчине 16 октября проходило заседание постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по экологии. В его работе принимал участие заместитель председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Петр Алексеенко.

Региональные законодатели вынесли на совместное обсуждение законопроект «Об обращении с животными без владельцев на территории Ленинградской области». Документ регулирует порядок отлова безнадзорных животных, необходимых процедур по лечению, стерилизации и уходу, а также содержанию в приютах и питомниках.