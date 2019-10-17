Общество

Активисты ОНФ добились ликвидации свалки около деревни Моложва Печорского района

В Печорском районе ликвидировали крупную несанкционированную свалку недалеко деревни Моложва Круппской волости. Субботник организовали активисты Общероссийского народного фронта совместно с местными жителями и региональным оператором по обращению с ООО «Экопром». Объединенными силами удалось расчистить лес и вывезти более 60 кубометров мусора, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ.

«Наши жители были причастны к вывозу мусора в это место, поэтому сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию. Это наш общий дом. То, что находится рядом с нами, не должно проходить мимо», - рассказала жительница деревни Крупп Юлия, принявшая участие в субботнике.

Свалка около деревни Моложва образовалась около пяти лет назад. Местные жители и дачники начали вывозить мусор на эту территорию. С каждым годом накопления мусора становились все больше. Жители волости вспоминают, что свалку здесь неоднократно закапывали, но люди по привычке продолжали привозить сюда ненужные вещи, сломанную мебель и другие отходы.

Информацию о свалке нанесли на «Интерактивную карту свалок» проекта ОНФ «Генеральная уборка». На этом ресурсе любой человек может отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку. Тогда в рамках программы сотрудничества ОНФ в Псковской области и регоператора по обращению с ТКО было решено принять меры по ликвидации мусора. Цель совместного проекта - решение проблемы с несанкционированными свалками и проведение разъяснительной работы с жителями региона.