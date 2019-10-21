Общество

Кинолог дал советы, чем лучше кормить собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, чем лучше кормить собак и на какие критерии следует опираться при выборе корма, сообщает РИА «Новости».

«Собаку можно кормить как натуральными продуктами — при этом нужно учитывать потребности собаки и научиться составлять сбалансированный рацион — так и готовыми промышленными кормами, которые удобны в использовании и о составе которых уже позаботился изготовитель. Здоровая собака достаточно неприхотлива по отношению к корму, главное — чтобы он был полноценный по составу», — рассказал собеседник агентства.

По словам Голубева, при выборе промышленного корма прежде всего нужно опираться на состояние питомца: как собака выглядит, в какой она кондиции (вес, качество и блеск шерсти, активное поведение).

«Если все хорошо — значит, корм подобран правильно. Ну и, конечно, немаловажный критерий — доводы вашего кошелька», — сказал эксперт.

В то же время для собак с «чувствительным пищеварением» (пищевыми аллергиями, мальабсорбциями и так далее) и больных следует выбирать корм, рекомендуемый ветеринарными врачами — диетологами.