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Общество

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал гостем программы на телеканале «Спас»

27.10.2019 14:06|ПсковКомментариев: 2

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников стал гостем программы «Парусина» на телеканале «Спас». Об этом на своей страничке в соцсети Instagram сообщил ведущий программы Владимир Легойда.

Источник: аккаунт Владимира Лейгоды, Instagram

«Что могу сказать? Михаила Юрьевича знаю давно и очень благодарен, что он пришел в программу и честно ответил на все вопросы. Губернатор с человеческим лицом!» - написал Владимир Легойда.

«Спасибо за профессионализм, интересные вопросы, честный и откровенный разговор», - оставил комментарий к записи Михаил Ведерников.

Напомним, «Парсуна» - авторский проект Владимира Легойды, в рамках которого ведущий говорит со своими героями о жизни, вере и смыслах. Гостями программы уже были митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), писатели Алексей Варламов, Юрий Вяземский и Сергей Шаргунов, ​режиссеры Никита Михалков, Павел Лунгин, Кшиштоф Занусси, Юрий Грымов, актеры Егор Бероев, Алена Бабенко, министр просвещения Ольга Васильева, чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко и многие другие.

Теги: #ведерников #РПЦ #михаил ведерников #губернатор #телевидение
Источник: Псковская Лента Новостей
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