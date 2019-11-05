Общество

Дополнительные меры по борьбе с борщевиком обсудили в администрации Псковской области

Дополнительные меры по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Псковской области обсудили в среду, 6 ноября, на совещании, которое по поручению губернатора региона Михаила Ведерникова провела его заместитель Нинель Салагаева. В обсуждении приняли участие руководство профильных региональных комитетов,управлений, территориальных подразделений федеральных органов власти и главы муниципальных образований.

Нинель Салагаева подчеркнула, что вопрос распространения по территории региона борщевика с каждым годом становится все более актуальным. «Поступает огромное количество обращений граждан. Борщевик активно растет не только на землях сельхозназначения, но и туристических маршрутах, населенных пунктах», - заметила она.

Вице-губернатор обратила внимание, что в настоящее время борщевиком повреждены более 20 тыс. га земель региона, из которых в этом году обработано только чуть более 317 га - т. е. 1,5% от заросших земель. В этом году в рамках специализированной программы на борьбу с сорным растением было заложено 5 млн рублей, тем не менее, лимиты пока не востребованы в полном объеме. В ряде районов борьбу с борщевиком муниципальные власти вели за свой счет. В этой связи Нинель Салагаева поручила главам подготовить документы, подтверждающие проделанную работе, что позволит им получить за это компенсацию.

«Основная нагрузка в решении этого вопроса лежит на вас, но мы со своей стороны готовы оказать возможную поддержку. Надо работать комплексно. Сейчас по большему счету вы отрабатываете только поступившие жалобы», - заметила вице-губернатор и призвала глав муниципальных образований активизировать работу в этом направлении.

Особое внимание участники совещания обратили на осуществление муниципального земельного контроля, в том числе и за землями, где произрастает борщевик. Вице-губернатор обратила внимание на необходимость усиления контрольно-надзорной деятельности. По ее решению наиболее актуальные земельные имущественные вопросы будут рассмотрены на обучающем семинаре со специалистами из муниципальных образований.

Главы муниципальных образований поделились своим опытом работы в этом направлении, основанном, в том числе, и на работе коллег из соседних стран Европы и Республики Беларусь. В ходе обсуждения были проанализированы дополнительные предложения, направленные на организацию комплексной работы по уничтожению сорного растения. В их числе - уменьшение доли софинансирования районных властей для участия в специализированной программе, разработка эффективного комплексного научного алгоритма, корректировка технического задания для подрядных организаций, которые занимаются борьбой с борщевиком.

По итогам рассмотрения вице-губернатор подчеркнула, что все поступившие предложения будут рассмотрены, изучены, чтобы уничтожение борщевика в регионе велось более комплексно и эффективно.

На совещании затронули вопрос выявления и оформления невостребованных земельных долей на территории региона. По информации комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору региона, эта работа уже полностью завершена в 9-ти муниципальных образованиях, другие создали необходимую базу данных, ведут оформление земли. Кроме того, участников совещания проинформировали и о перспективах реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области.