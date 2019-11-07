Общество

«Экопром» открыл клиентский Центр в Великих Луках

Центр обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области - компании «Экопром» открылся в Великих Луках 8 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Экопроме», это второй клиентский офис, который регоператор открывает в Псковской области - первый появился в Пскове 7 июля.

«Перечень услуг, который оказывает великолукский центр, антологичный псковскому: заключение договоров с юридическими и физическими лицами, их сопровождение, взаиморасчеты, консультации, прием заявлений на корректировку квитанций», - рассказал директор компании Сергей Пайст.

Центр будет обслуживать 9 районов области: Пустошкинский, Себежский, Невельский, Усвятский, Новосокольнический, Локнянский, Куньинский, Великолукский и город Великие Луки.

«Теперь жители этих районов смогут приехать в Великие Луки и получить всю необходимую информацию. Мы стараемся идти навстречу нашим клиентами. Пользуясь случаем, хочу обратиться к юридическим лицам, которые еще не заключили договор на обслуживания. Открытие великолукского центра - хороший повод сделать это сейчас», - отметил Сергей Пайст.

Единый центр обслуживания клиентов компании «Экопром» в Великих Луках находится на проспекте Ленина, 29. Он работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Телефон call центра +7 81153 69428.