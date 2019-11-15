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Изменения КоАП губернатор Псковской области обсудил на заседании Совета при полпреде президента в СЗФО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поучаствовал в заседании Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в СЗФО Александре Гуцане. Об этом Михаил Ведерников 16 ноября написал в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Источник: официальный сайт полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе

«В конце рабочей недели принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в СЗФО. Обсудили грядущее масштабное изменение Кодекса об административных правонарушениях. Работа предстоит большая, и очень важно, что наши федеральные коллеги максимально учитывают интересы и практический опыт регионов. Приятной неожиданностью стало вручение Александром Владимировичем благодарности. Это оценка нашей общей командной работы!», - говорится в сообщении.

Источник: аккаунт Михаила Ведерникова, Instagram

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе полпреда, на заседании он, обращаясь к участникам заседания, обозначил важность и своевременность рассматриваемой темы, подчеркнув, что в процессе государственного мониторинга национальной безопасности

Российской Федерации выявлены проблемы в реализации законодательства об административной ответственности, установленной законами субъектов Российской Федерации, а также отмечена не высокая эффективность деятельности территориальных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных региональными законами.

Законодательство субъектов РФ регламентирует и определяет меры правовой защиты тех общественных отношений, которые отражают региональную специфику, что не предусмотрено федеральным законодательством. К ним относятся нормы, регулирующие правила поведения в быту, в сфере охраны окружающей среды и природопользования, благоустройства, содержания и уборки территорий, в жилищной сфере, на транспорте, на водных объектах, правила в области предпринимательства и ряд других. Все это касается повседневной жизни граждан, а нарушения этих норм поведения, зачастую, провоцируют более тяжкие правонарушения, в том числе преступления против жизни и здоровья личности.

В ходе обсуждения вопроса были высказаны конкретные предложения о необходимости совершенствования регионального законодательства об административных правонарушениях, в том числе в части норм, регулирующих правовое положение и организацию деятельности территориальных административных комиссий. Обращено внимание на важность организации эффективного межведомственного взаимодействия в вопросах применения мер административного принуждения к правонарушителям регионального законодательства об административной ответственности, взыскания административных штрафов в целях обеспечения принципа неотвратимости наказания. Отмечена необходимость более активной профилактической работы по предупреждению совершения правонарушений.

Также на Совете высказана инициатива рекомендовать руководителям территориальных органов МВД России СЗФО принять дополнительные организационные меры, направленные на должное реагирование в пределах полномочий на поступающие обращения граждан и организаций по фактам совершения административных правонарушений.

По итогам заседания Совета выработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы органов государственной власти субъектов СЗФО и органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений в части использования регионального законодательства об административных правонарушениях.