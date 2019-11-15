Общество

Рабочая встреча кадастровых инженеров пройдет в псковском Росреестре 28 ноября

Управление Росреестра по Псковской области приглашает кадастровых инженеров принять участие в рабочей встрече, которая состоится 28 ноября в 11:00 в Пскове на улице Металлистов, 17, 4 этаж, актовый зал.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в ходе мероприятия специалисты Росреестра проведут анализ типичных ошибок, допускаемых кадастровыми инженерами, расскажут об исправлении реестровых ошибок и предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости через личный кабинет.