Общество

Полиция набирает на работу псковичей до 35 лет

Требуются кандидаты для замещения должностей полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

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«В УМВД России по Пскову на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел», - отметили в управлении.

Также в ведомстве добавили, что заработная плата сотрудника - от 24 тысяч рублей. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России. Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Обращаться по адресу: Псков, улица Новгородская, 7, кабинет 32. Телефоны: 59 - 38 - 21, 59 - 38 - 47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Пскову).