Общество

Исследователи назвали среднюю зарплату псковских дизайнеров-декораторов

Сотрудники сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты дизайнеров-декораторов в 70 крупнейших городах России, в том числе и в Пскове.

Источник: pixabay.com

Так, в Пскове дизайнер-декоратор получает в среднем 33 тысячи рублей в месяц, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 60 тысяч, а в Санкт-Петербурге - в 49 тысяч.

Кроме того, исследователи добавили, что в соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 37 тысяч, Великий Новгород - 33 тысячи, Смоленск - тоже 33 тысячи, Ленинградская область - 41 тысяча.