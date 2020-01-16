Общество

Псковские археологи рассказали о судьбе деревянных конструкций, обнаруженных в ходе раскопок

Псковские археологи ответили на вопрос, которые часто задают их подписчики в соцсети Instagram: что происходит с деревянными конструкциями, обнаруженными в ходе раскопок, после окончания полевых работ.

В свежем посте в аккаунте псковского археологического сообщества опубликовано несколько видео, которые демонстрируют, что стало со средневековым колодцем, обнаруженным во время реконструкции улицы Леона Поземского.

«Колодец разобрали на отдельные бревна, пронумеровали и вынесли из раскопа. Специалист по дендрохронологии выбрал те бревна, которые хорошо сохранили внешние годовые кольца. Отобранные части были распилены для взятия образцов на анализ. В лаборатории под микроскопом ученый внимательно исследует годовые кольца каждого образца, фиксирует их ширину и строит график, по которому будет определена порубочная дата (год, когда дерево было спилено). Датировка сооружения происходит по нескольким взятым образцам. Чем их больше сохранилось, тем точнее будет дата постройки», - поясняют археологи и добавляют, что в Пскове создана своя дендрохронологическая шкала, охватывающая почти 1000 лет и связанная в другими шкалами Великого Новгорода, Ладоги и даже Санкт-Петербурга.

Один из подписчиков аккаунта поинтересовался у археологов, можно ли заполучить для поделок пару бревнышек или поперечных спилов.