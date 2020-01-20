Общество

С марта будет запущено железнодорожное сообщение по маршруту «Псков - Пыталово - Скангали»

С марта 2020 года будет запущено железнодорожное сообщение по маршруту «Псков-Пыталово-Скангали», сообщил в четверг, 23 января, в рамках личного приема граждан в региональной приемной президента Российской Федерации губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, с соответствующей просьбой к нему пришли две жительницы Пыталово.

«Эту тему люди поднимали давно. Вопрос проработали с ОАО „РЖД“ - с марта поезда будут курсировать. Будем смотреть заполняемость рейса, чтобы он был, действительно, востребован», - заметил глава региона и добавил, что поезда будут следовать два раза в неделю - по воскресениям и понедельникам. В ходе обсуждения участники приема рассмотрели различные варианты корректировки расписания, чтобы населению было удобно добираться до учебных заведений, больниц, поликлиник и учреждений культуры.

«Главное, чтобы это железнодорожное направление было востребовано. Если будет необходимость внести коррективы - внесем. Если будет высокая заполняемость, то можно ввести и дополнительные пары поездов», - заключил губернатор.