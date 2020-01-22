Общество

Псковский активист Игорь Батов направил в суд иск с требованием признать незаконным разрешение на строительство завода «Титан-Полимер»

Псковский общественник Игорь Батов направил в Псковский городской суд иск с требованием признать незаконным разрешение на строительство завода «Титан-Полимер», выданное администрацией Псковского района.

Как сообщается на сайте Псковского городского суда, исковое заявление зарегистрировано 27 января. В настоящее время оно находится на рассмотрении судьи Ольги Жбановой. Дата рассмотрения пока не назначена, и никакого движения по делу тоже пока нет.

Исковые требования Игоря Батова предполагают признание незаконным разрешения на строительство псковского завода «Титан-Полимер», поскольку, по его мнению, оно выдано в нарушение Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона «Об охране окружающей среды» и ограничивает его конституционные права, как гражданина.

Напомним, в настоящий момент начато строительство завода по производству БОПЭТ-пленок в рамках реализации первой очереди проекта «Титан-Полимер». Сейчас на площадке будущего завода выполняются работы по устройству фундаментов производственного корпуса.