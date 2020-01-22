Общество

Сити-менеджер Пскова рассказал об установке уличного освещения по улице Старотекстильной

Глава администрации Пскова Александр Братчиков сообщил о том, когда сделают уличное освещение на участке между домами №35 и 43 по улице Старотекстильной.

С просьбой помощь в решении вопроса на сайт губернатора Псковской области обратилась местная жительница.

«Помогите нам решить вопрос с освещением. Мы проживаем на улице Старотекстильная, 43. Наш дом находится в конце улицы и, начиная с дома №35, освещение полностью отсутствует. За нашим участком - поле, пустырь, кусты, и когда мы утром отводим детей в детский сад, а вечером возвращаемся назад, то становится страшно и не безопасно. А в последнее время стали появляется различные сомнительные компании и прохожие, выбрасывается большое количество мусора. Если вдруг возникнет необходимость вызова служб экстренной помощи, то наш дом найти будет не так просто. Тем более, что опоры ЛЭП уже стоят».

На это Александр Братчиков ответил, что указанный участок включат в план проектирования и строительства по освещению при условии финансирования таких мероприятий в 2020 - 2022 годах.