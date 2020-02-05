Общество

«Армрестлинг» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове: Григорий Турчин принял вызов Дениса Иванова

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы Григорий Турчин принял вызов руководителя фракции «Единая Россия» в гордуме Дениса Иванова и вместе с ним станет участником прямого эфира на радио «Эхо Москвы» в Пскове.

В рамках программы «Армрестлинг» 14 февраля они публично прояснят отношения по поводу накопившихся взаимных обвинений.

Напомним, в конце января текущего года решением депутатов-единороссов Псковской городской Думы Григорий Турчин был исключен из фракции. На этой неделе Турчин написал заявление в комиссию по регламенту и депутатской этике гордумы, в котором пожаловался на пропуски Денисом Ивановым заседаний бюджетного комитета.

В интервью Псковской Ленте Новостей Денис Иванов напрямую связал эту жалобу с исключением Григория Турчина из фракции, а сегодня, 6 февраля, в рамках прямого эфира на радио «Эхо Москвы» в Пскове выразил готовность поговорить с ним в публичной плоскости, в прямом эфире.