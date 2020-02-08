Общество

Эксперты ОНФ в Псковской области обсудили предложения в адрес Минздрава для решения вопросов льготного лекарственного обеспечения

В Пскове в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Прямая линия. Продолжение» состоялся единый волонтерский штаб, посвященный теме льготного лекарственного обеспечения. В обсуждении одного из наиболее волнующих граждан вопросов в сфере здравоохранения приняли участие эксперты Народного фронта, представители регионального комитета по здравоохранению и волонтеры-медики.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ, работа штаба началась с рассмотрения обращений граждан на соответствующую тему, поступивших на прямую линию Президенту. Участники мероприятия подробно разобрали каждое нерешенное обращение и разработали варианты помощи для заявителей.

В ходе обсуждения региональных проблем эксперты определили ряд предложений в адрес Минздрава, которые помогут наладить процесс выдачи льготных лекарств. Среди них отметили отмену монетизации льгот по выдаче лекарств, отмену удвоения федеральных и региональных льгот, расширение списка дорогостоящих льготных препаратов для орфанных заболеваний, а также включить в число льготников пациентов, у которых диагностировали гепатит С.

«Необходимо ускорить процессы закупки льготных лекарств, чтобы выдавать их вовремя. Для этого необходимо внести изменения в 44-й федеральный закон. Я уверена, что наши предложения будут услышаны», - отметила сопредседатель регионального отделения ОНФ в Псковской области, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

По итогам волонтерского штаба участники обсуждения сошлись во мнении, что население недостаточно знает о льготном обеспечении лекарствами. Для информирования граждан ОНФ совместно с волонтерами-медиками разработает памятку с алгоритмом действий. Это сократит поможет каждому человеку, у которого возникли проблемы с льготным лекарственным обеспечение, напрямую обратиться к специалистам и оперативно разобраться в проблеме.

Проект «Прямая линия. Продолжение» направлен на новый формат работы с обращениями, которые поступили на прямую линию президенту РФ. В каждом региональном отделении ОНФ сформированы волонтерские штабы, на которых рассматривается каждое обращение. Ни один заявитель не остается без внимания.