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Общество

Опыт регионов по сохранению языков малочисленных народов изучили депутаты Северо-Запада

14.02.2020 12:54|ПсковКомментариев: 0

Депутат областного Собрания Наталья Тудакова приняла участие в заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по делам Севера и малочисленных народов. Встреча парламентариев из девяти субъектов прошла в Сыктывкаре на площадке Государственного Совета Республики Коми, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

На совместное обсуждение депутаты региональных законодательных органов вынесли вопросы, связанные с расширением прав коренных малочисленных народов Севера, развитием цифровизации северных регионов, сохранением самобытной культуры малочисленных народностей.

В ходе заседания парламентарии ознакомились с опытом работы языковых ресурсных медиацентров, отрытых в нескольких субъектах Северо-Запада для продвижения и популяризации языкового культурного наследия. Одно из направлений их деятельности – информационная поддержка функционирования финно-угорских языков.

«Язык коренного малочисленного народ сето, проживающего в Печорском районе Псковской области, также относится к финно-угорской языковой группе, и в этом смысле опыт языковых ресурсных медиацентров по сохранению редких языков и расширению сфер их применения очень интересен и может быть нам полезен, - рассказала после окончания пленарного заседания комитета Наталья Тудакова. – Язык сето занесён ЮНЕСКО в атлас исчезающих языков мира, а многоголосное сетоское пение леэло, имеющее тысячелетние традиции – в список нематериального наследия. Безусловно, поддержка национальных языков, находящихся под угрозой исчезновения, неотделима от поддержки их носителей, в том числе через реализацию культурных инициатив национальных общественных объединений».

Напомним, язык сето не имеет письменности. В России проживает всего 250 представителей малого народа, из них 123 – в Псковской области. Для сохранения языка в Печорском районе организуется ежегодный детский лингвистический лагерь, где проводятся языковые исследования – мероприятия получают ежегодную адресную поддержку из областного бюджета.

Комитет по делам Севера и малочисленных народов является одним одиннадцати постоянных комитетов Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Представители Псковского областного Собрания депутатов входят в состав каждого профильного комитета ПАСЗР.

Теги: #псковское областное собрание #ПАСЗР
Источник: Псковская Лента Новостей
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