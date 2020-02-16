Общество

«Единая Россия» направила в Минобрнауки предложения по увеличению количества бюджетных мест в вузах

Партпроект «Единой России» «Новая школа» направил в Минобрнауки данные для учета потребностей регионов при распределении дополнительных 33,7 тыс. бюджетных мест. Об этом заявила координатор партпроекта «Новая школа», член Президиума Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Алена Аршинова, сообщает пресс-служба партии.

«В короткие сроки нами были проведены общественные дискуссии и подготовлены предложения для Минобрнауки по увеличению количества бюджетных мест в вузах, чтобы при распределении квот была учтена кадровая потребность субъектов. Согласно полученным нами данным, не только сохраняется, но и растет потребность в педагогических и медицинских кадрах. Особенно не хватает учителей иностранного языка, математики, информатики, физики, русского языка и литературы, начальных классов. Наиболее остро ощущается дефицит педагогических кадров в Оренбургской, Брянской, Волгоградской, Кировской, Омской, Курганской областях и республике Бурятия. Кроме того, во всех регионах сохраняется тенденция к увеличению доли педагогов пенсионного и предпенсионного возраста. А масштабная работа по обновлению образовательной инфраструктуры и созданию новых школьных мест также требует увеличения числа педагогов», - отметила Аршинова.

Координатор партпроекта добавила, что регионам необходимы медицинские кадры. «Больше всего в регионах не хватает участковых врачей-терапевтов и педиатров, анестезиологов-реаниматологов и врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», - рассказала парламентарий.

По словам координатора партпроекта, наряду с конкретными предложениями по специальностям и направлениям подготовки в регионах сформулированы предложения общего характера.

«В частности, мы предлагаем усовершенствовать порядок установления количества бюджетных мест в вузах, ежегодное проведение региональных мониторингов востребованности выпускников и удовлетворенности работодателей качеством профподготовки специалистов. Также важно увеличить количество бюджетных мест магистратуры в вузах в регионах, чтобы наиболее мотивированные и подготовленные выпускники-бакалавры не уезжали из регионов в Москву и Санкт-Петербург», - резюмировала Аршинова.

Напомним, в своем послании президент России Владимир Путин отметил, что в ближайшие годы число выпускников школ будет расти, и поручил сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. Также он дал указание ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, в приоритетном порядке - в региональных.