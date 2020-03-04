Общество

Достигших 45-летия россиян начнут уведомлять о размере будущей пенсии

По инициативе Минтруда России граждане, достигшие возраста 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере будущей пенсии. Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению. Об этом сообщил региональный комитет по труду и занятости Псковской области в своем официальном Instagram-аккаунте.

Уведомления ПФР, согласно разработанному проекту, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года - после того, как человеку исполнилось 45 лет. Такая временная отсечка неслучайна, поскольку к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости.

Согласно данным опросов, именно с этого возраста граждане начинают активнее интересоваться будущей пенсией и у них еще есть достаточно времени, чтобы скорректировать выбранную модель формирования пенсионных прав. Например, начать делать добровольные взносы, чтобы обеспечить дополнительную прибавку к основной пенсии.

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Информация будет включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав, а также условия и порядок приобретения права на нее. В уведомлении также планируется отразить параметры, используемые для расчета выплат, и данные о размере средств пенсионных накоплений.

Осуществлять информирование предполагается через личные кабинеты граждан на сайтах Пенсионного фонда и Едином портале государственных услуг. Те, у кого нет доступа к кабинету, смогут получить соответствующие сведения, обратившись в отделение Пенсионного фонда.

Планируется, что первая рассылка информации будущим пенсионерам будет реализована в 2021 году. Она не коснется тех, кто уже получает пенсию (например, пенсию по инвалидности или в связи с выработкой стажа во вредных условиях труда).