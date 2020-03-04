Общество

В ПФР объяснили, как можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), на которую могут рассчитывать отдельные категории граждан, заявила «Вечерней Москве» начальник отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.

По ее словам, на размер пенсии влияет много факторов. «Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна. Каждый гражданин в нашей стране имеет свой персональный пенсионный счет, который учитывает много обстоятельств», - сказала она.

Марина Густова отметила, что существенно увеличить пенсию могут такие начисления, как ЕДВ, предусмотренная для ветеранов, инвалидов и других категорий граждан. Действует также набор социальных услуг для федеральных льготников, денежное ежемесячное материальное обеспечение за особые заслуги, надбавки за работу на Севере и на вредном производстве.

Ранее журналисты из Омской области нашли женщину, ежемесячная пенсия которой якобы составляет 52 533 рубля. По данным местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР), 70-летняя омичка заработала эту сумму на страховых взносах.