Общество

В Псковской области повышенную пенсию получают более 26,6 тысяч жителей региона, достигших 80-летнего возраста

В соответствии с законодательством лицам, достигшим возраста 80 лет, устанавливается двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. На сегодняшний день таковых в нашей области 26658 человек.

Размер фиксированной выплаты с 1 января 2020 года составляет 5 686,25 руб.

Таким образом, размер фиксированной выплаты для пенсионеров, достигших 80 лет, составляет 11372,25 рублей, пояснили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.

Для пенсионеров, которые являются инвалидами первой группы, повышение за 80 лет не устанавливается, так как фиксированная выплата для данной категории пенсионеров уже повышена в 2 раза.

Для лиц, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, при достижении 80-летнего возраста 100%-е повышение дополнительно увеличивается на 50%.

Для лиц, проработавших не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, при достижении 80-летнего возраста 100 %-е повышение дополнительно увеличивается на 30%.

Для пенсионеров, которые являются получателями страховых пенсий по инвалидности и страховых пенсий по случаю потери кормильца, повышение в связи с 80-летием не устанавливается.