Общество

Псковстат рассказал, сколько жители Псковской области тратят на сферу ЖКХ

15 марта свой праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В год россияне тратят более 3,725 триллиона рублей на жилищные услуги и «коммуналку», починку старой одежды, посещение бань и другие радости жизни. Жители Псковской области на эти услуги тратят 13021 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

В общем объеме платных услуг, оказанных населению Псковской области в 2019 году, доля услуг жилищно-коммунального хозяйства занимала значительную долю и, по предварительным данным, составила 35,4% (10014 млн рублей). В расчете на одного жителя региона в 2019 году приходилось в среднем 15,9 тысячи рублей в год.

Структура жилищно-коммунальных услуг, оказанных населению Псковской области в 2019 году (в процентах).

Бытовые услуги в объеме платных услуг, оказанных населению Псковской области в 2019 году, по предварительным данным, занимали 10,6% (3008 млн рублей). В расчете на душу населения бытовых услуг было оказано на сумму 4,8 тысячи рублей.

В сфере бытовых услуг наибольшим спросом в 2019 году пользовались работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования. Жители Псковской области израсходовали на них в общей сложности 888 млн рублей (29,5% от объема бытовых услуг). Более 567 млн рублей ушли на парикмахерские услуги. На ремонт и строительство жилья - свыше 453 млн рублей, ритуальные услуги - 254 млн рублей, ремонт бытовой техники и изготовление и ремонт мебели - 270 млн рублей, ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий - 118 млн рублей, услуги бань и душевых - 109 млн рублей. К бытовым услугам также относят услуги фотоателье, прокат технических средств и оборудования, на них пришлось 76 млн рублей и 75 млн рублей соответственно.

Структура бытовых услуг, оказанных населению Псковской области в 2019 году (в процентах).

В настоящее время в связи с принятием нового закона многие работники сферы бытовых услуг регистрируются как самозанятые. Изменение законодательства повлекло за собой и изменение бланка Всероссийской переписи населения: в вопрос об источниках средств к существованию добавлены новые варианты ответов. При этом для статистики не важен размер дохода самозанятых - вопроса об этом нет, представляет интерес только источник средств к существованию.

Например, Всероссийская перепись населения 2010 года показала, что больше 33 млн россиян (пятая часть населения страны) имела два источника дохода, а еще 2 млн человек - три. Причем женщины чаще мужчин указывали дополнительные источники - 18,7 млн против 14,2. Городские жители, помимо основного источника дохода - заработной платы, в качестве дополнительного чаще других указывали пенсию, а сельчане - личное подсобное хозяйство. У тех, кто в качестве основного источника дохода отметил личное подсобное хозяйство, дополнительными являлись помощь других лиц и алименты либо пособие по безработице. На личное подсобное хозяйство полагались также пенсионеры мужского пола, а многие женщины пенсионного возраста указали еще и работу по совместительству. Среди студентов около 10% в качестве дополнительного источника дохода, помимо стипендии, отметили работу по совместительству, а свыше 70% находятся на иждивении.

Как изменится в связи с введением термина самозанятых структура занятости населения, узнаем из результатов Всероссийской переписи населения 2020 года.