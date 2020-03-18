Общество

Почти 180 тысяч пособий получили застрахованные жители Псковской области за год

В Псковской области застрахованным гражданам за 2019 года выплачено 179 тысяч 779 пособий. Такие цифры привел управляющий Псковским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Владимир Гоголев в ходе отчетного доклада. Его он озвучил на совещании в режиме аудиоконференции с участием уполномоченных представителей государственного учреждения в районах области, сообщили в ПРО Фонда.

По его словам, выплаты пособий произведены в максимально короткие сроки: как правило, 6-7 дней с момента получения сведений от работодателей. Всего же за выплатой страхового обеспечения обратились 4 тысячи 245 страхователей.

Сегодня в Псковском отделении Фонда соцстрахования состоят на учете 15 тысяч 615 страхователей – это предприятия и организации, с численностью работников свыше 250 тысяч человек. В 2019 году общий объем доходов по двум видам страхования превысил 1,6 млрд рублей, что на 65,2 млн больше, чем в 2018 году. Полученные доходы направлены на выплаты ряда пособий, гарантированных государством, рассказал Владимир Гоголев.

Так, расходы на обеспечение выплат по временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили порядка 1,5 млрд рублей. Из них на пособия по беременности и родам израсходовано 225,5 млн рублей, на пособия при рождении ребенка – 49,2 млн рублей, по уходу за ребенком до 1,5 лет - 309,7 млн рублей. За счет средств обязательного социального страхования назначено и выплачено более 2000 единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. На эти цели направлено 1,4 млн рублей.

«Все расходы на выплату обеспечения работающим гражданам в 2019 году осуществлялись в условиях перехода региона на новый механизм выплат в рамках реализации пилотного проекта «Прямые выплаты»» - подчеркнул Владимир Гоголев. - С 1 января прошлого года не работодатели, а территориальное отделение Фонда напрямую осуществляло страховые выплаты застрахованным лицам».

По словам управляющего региональным отделением, реализация проекта «Прямые выплаты» позволила гражданам получать полагающиеся им по закону пособия своевременно и в полном объеме, независимо от финансового положения работодателя, работодателям - не изымать из оборота денежные средства на выплату пособий по социальному страхованию, что повысило их финансовую устойчивость.

Также значительно упростилась процедура подготовки отчётности, ежеквартально представляемой работодателями в контролирующие органы, а сама система расходования средств социального страхования стала более прозрачной, обратил внимание Владимир Гоголев.

В 2019 году отделение выполняло задачи по государственному обеспечению льготных категорий граждан санаторно-курортным лечением, техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями.

Приобретена 781 путевка на санаторно-курортное лечение на сумму 16,8 млн рублей, в том числе 532 путевки в местные здравницы. Всего путевки получили 735 человек, в том числе 90 детей-инвалидов и 60 инвалидов первой группы с сопровождением.

Гражданам с ограниченными возможностями, проживающим на территории региона, было выдано более 2 миллионов изделий различных наименований - от абсорбирующего белья до сложных протезных изделий на сумму 199,5 млн рублей. Всего средствами реабилитации в 2019 году было обеспечено 6,9 тысяч инвалидов, обратившихся в региональное отделение, удовлетворено более 25 тысяч заявок граждан.

До сих пор волнующей темой для людей с ограниченными возможностями остается качество изделий, поставляемых по государственным контрактам, заметил Владимир Гоголев. Так, в прошлом году, региональное отделение из-за неоднократных нарушений условий госконтрактов недобросовестными поставщиками было вынуждено в одностороннем порядке отказаться от их исполнения по ряду видов ТСР (ортопедическая обувь, подгузники, кресло-коляска с электроприводом).

По его словам, в этом случае инвалиды воспользовались предусмотренной законодательством возможностью компенсации стоимости самостоятельно приобретённых технических средств реабилитации по цене, которая была установлена последним исполненным в полном объеме контрактом. В результате в 2019 году компенсация за самостоятельно приобретенные 169 тысяч ТСР составила более 25 миллионов рублей.

Кроме того, в прошлом году Псковское отделение ФСС продолжало участвовать в реализации пилотного проекта «Социальный персональный информационный навигатор для детей-инвалидов», призванного улучшить систему оповещения семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, продолжил руководитель. Таким семьям специалистами отделения были направлены информационные письма, в которых законные представители детей были извещены о видах, сроках, способах доставки технических средств реабилитации.

В результате за прошедший год было удовлетворено более 1,5 тысяч заявок, 684 ребенка обеспечены техническими средствами реабилитации на сумму 20,5 млн рублей. Дети получили более 150 тысяч изделий.

Владимир Гоголев также напомнил, что с 1 июля 2017 года на территории области активно внедряется технология выдачи электронных листков нетрудоспособности. В 2019 году работа по переходу на ЭЛН осуществлялась совместно с комитетом по здравоохранению Псковской области. В результате в регионе было выдано более 61 тысячи листков нетрудоспособности нового формата. На формирование ЭЛН перешли 43 медицинские организации области, что составляет 86% от медицинских учреждений, проводящих экспертизу временной нетрудоспособности в регионе. В общероссийском рейтинге по вовлечению в работу с электронными листками нетрудоспособности из 85 регионов Псковская область занимает 46 место, заметил он.

По словам управляющего Псковским региональным отделением Фонда, внедрение электронных листков позволяет в значительной степени сократить сроки выплаты пособий, снизить затраты на доставку и пересылку листков нетрудоспособности как в области, так и за ее пределами.

«Нашей основной задачей остается безусловное исполнение социальных обязательств перед жителями Псковской области в рамках полномочий. Это - обеспечение гарантированных государством пособий на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; страховое обеспечение пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», - подчеркнул Владимир Гоголев.