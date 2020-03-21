Общество

Минтруд: Перевод сотрудника на «удаленку» не должен сказаться на зарплате

Заработная плата работника, который переведен на дистанционный режим выполнения трудовых обязанностей, не должна стать меньше, разъясняют в Минтруде, пишет «Интерфакс».

«Нет, при изменении места выполнения производственных заданий уровень оплаты труда не меняется», - говорится в материалах Минтруда в формате «вопрос-ответ», опубликованных на официальном сайте ведомства в понедельник.

Так в Минтруде отвечают на один из частых вопросов о дистанционной работе, сформулированный так: «Повлияет ли работа на дому на мою зарплату?»

В ведомстве также напоминают, что перевод работника на удаленный режим работы - это право работодателя, а не обязанность. «Однако мы рассчитываем, что все работодатели с пониманием отнесутся к необходимости противодействия распространению коронавирусной инфекции и организуют работу на дому для всех сотрудников, чей функционал позволяет выполнять производственные задания из дома», - говорится в материалах.