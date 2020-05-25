Общество

Определены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года»

В Псковской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по социальной защите.

Лучшими в номинации «Семья - хранитель традиций» стала семья Абабковых из города Пскова. В номинации «Золотая семья» победила семья Кузьменко из Невельского района, а в номинации «Сельская семья» - семья Федоровых из Опочецкого района.

Портфолио каждого из победителей, включающее целый набор текстовых, фото и видеоматериалов о достижениях всех членов семьи, будет направлено в Москву для участия в федеральном этапе. По результатам Всероссийского конкурса будет издана почетная книга «Семья года» с историями победителей, описанием их традиций и семейных ценностей.

В этом году на участие в региональном этапе ежегодного конкурса подали заявки 17 семей из 13 муниципалитетов Псковской области. Больше всего материалов поступило в номинациях «Семья - хранитель традиций» и «Сельская семья».

Напомним, что Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. Его цели - пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.