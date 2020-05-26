Общество

Российские туроператоры сдвинут старт летнего сезона

Туроператорам в России приходится сдвигать старт летних программ по некоторым внутренним направлениям, несмотря на объявленный властями РФ поэтапный выход туризма из карантина с 1 июня. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей крупных туристических компаний, это связано с тем, что регионы РФ не синхронно выходят из режима ограничений или корректируют ранее озвученные даты, пояснили туроператоры.

Anex Tour и «Интурист» планировали начать отправку туристов в Сочи на базе регулярных рейсов Azur Air с 1 июня. «Начало программы сдвинуто на 15 июня», - рассказали в пресс-службе Anex Tour. «Интурист» пока не озвучивает новые даты по Сочи, но в пресс-службе компании заверили, что будут переносить без доплат туры клиентам, забронировавшим отдых в санаториях города с 1 июня.

Старт летних чартерных программ по России у TUI намечен на 3 июня, но «будет корректироваться по каждому региону в соответствии с получаемой официальной информацией и с учетом рекомендаций Ростуризма», отметили в пресс-службе TUI Россия.

«Изменения, после получения официальной информации, коснутся вылетов из Москвы и Санкт-Петербурга. Туристам, чье путешествие должно начаться в первых числах июня, будут предложены варианты переноса дат путешествия на более поздний период», - сообщили в компании.

Согласование рекомендаций по работе туротрасли в новых условиях должно завершиться на этой неделе, сообщила накануне на брифинге руководитель Ростуризма Зарина Догузова.