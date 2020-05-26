Общество

Учащихся-осужденных наградили в Пскове по итогам участия в конкурсах

В учебно-консультационном пункте вечерней школы следственного изолятора №1 УФСИН России по Псковской области наградили учащихся-осужденных, принимавших участие во всероссийских уроках и конкурсах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, ребята в мае не только дистанционно заканчивали учебный год, но и принимали участие во всероссийских уроках и конкурсах. Так, ученик 8-го класса награжден дипломом 1 степени за участие в олимпиаде, посвященной 75-летию Великой Победы, а учащиеся 10-го класса приняли участие в инфоуроке и викторине по экологии, за что получили сертификаты участников. Также учащиеся не остались в стороне от общешкольного проекта «День тени», посвященного выбору профессии.

Организовала эти мероприятия классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, помощь ей оказали старший инспектор воспитательного отдела Ильин Евгений и начальник воспитательного отдела Бучинский Денис.

«В добрый путь, ребята! Преодолевайте трудности жизни достойно и пусть удача сопутствует вам!» - подвела итоги мероприятия Наталья Афанасьева.