Общество

Минтруд готов поддержать введение страхования россиян от безработицы

Минтруд России рассматривает внедрение страховых принципов защиты от безработицы и готов к внесению изменений в законодательство. Об этом пишет газета «Известия».

При этом есть условие - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) прийти к общему мнению по вопросу, в том числе насчет размеров страховых взносов. Пока же первые против страхования от безработицы, вторые — идею поддерживают. Это выяснилось в ходе совещаний по подготовке концепции страховой защиты граждан от безработицы, указано в отчете Минтруда.

Ранее — в 2014 и 2017 годах — о возможности перейти на систему страхования от безработицы говорил на тот момент министр труда Максим Топилин.

Консолидированной позиции РСПП и ФНПР по указанному вопросу в Минтруд не поступало, сообщили в пресс-службе ведомства. В международной практике есть разные примеры решения этого вопроса, в России механизм страхования от безработицы за счет отчислений не предусмотрен, сказали там. Когда представителями социального партнерства будет сформирована общая позиция по этому вопросу, Минтруд рассмотрит поступившее предложение, заключили в ведомстве.