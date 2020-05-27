Общество

Псковская городская поликлиника продолжает работать в особом ограничительном режиме - Галина Неваленная

Председатель регионального общественного совета партпроекта «Здоровое будущее», депутат Псковской городской Думы, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная провела прием граждан в рамках работы региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. В связи с тем, что личный прием граждан депутатами всех уровней временно ограничен в целях противодействия распространения коронавируса, обращения онапринимала в новом формате - дистанционно по телефону.

Депутат отвечала на вопросы горожан, которые касались, в основном, работы поликлиники, приема врачами, оформления рецептов и больничных листов в сложившейся ситуации с пандемией коронавируса, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Псковская городская поликлиника продолжает работать в особом ограничительном режиме. В соответствии с постановлением главного государственного врача по Псковской области введен запрет до особого распоряжения на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, на посещение пациентами поликлиник в плановом порядке, на плановую диспансеризацию населения, плановые профилактические осмотры населения, на плановую вакцинацию населения. Работа поликлиники организована с приоритетом оказания медицинской помощи на дому», - пояснила Неваленная.

Главврач городской поликлиники отметила, что плановая работа в поликлинике ограничена, но не в ущерб пациентам, которым требуется лечение по жизненно-необходимым показаниям. «Таким пациентам мы рекомендуем прежде, чем идти в поликлинику – позвонить. Мы дистанционно можем выписать льготное лекарство, больничный лист, также дистанционно можно продлить группу инвалидности. Температурных пациентов посещаем на дому. Если требуется пройти дополнительное обследование, то приглашаем. В поликлиниках на входе установлен фильтр – проводится термометрия посетителей, также они обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты – масках и перчатках. Медицинская помощь оказывается, но если, например, ситуация не срочная и ее можно отложить, рекомендуем не посещать поликлинику и стараться соблюдать самоизоляцию», - рассказала Неваленная и пояснила, что после майских праздников отмечен рост заразившихся коронавирусом, увеличилась нагрузка на врачей.

Были вопросы по поводу оформления документов на продление и получение группы инвалидности, гражданам даны разъяснения.

Напомним, работа Псковской городской поликлиники организована с приоритетом оказания медицинской помощи на дому.

Вызвать врача на дом можно по телефонам:

Подразделение №1 66-53-57, 66-53-58,

Подразделение №2 56-78-15,

Подразделение №3 53-29-46, 53-33-88.

Для выписки льготных лекарственных препаратов следует обращаться по телефонам:

Подразделение №1 66-52-98, 66-53-56,

Подразделение №2 56-96-98; 56-82-24

Подразделение №3 53-33-88.

По телефону необходимо сообщить данные пациента и контактный телефон. Документы готовятся в течение дня. О готовности документов пациенту или родственникам сообщает сотрудник поликлиники по телефону. Готовый рецепт можно получить на входе в поликлиники (фильтр). При необходимости организована доставка рецептов на дом.

Пациентам, которым необходимо срочно пройти лабораторные и функциональные методы обследования для госпитализации, нужно обращаться по телефонам:

Подразделение №1 66-52-98, 66-53-56,

Подразделение №2 56-54-34, 56-14-41,

Подразделение №3 53-31-08, 53-82-78.

Пациентам по вопросам освидетельствования на МСЭ обращаться по телефонам: