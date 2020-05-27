Общество

Программа «Сбербанк Страхования» с защитой от коронавируса стала доступна корпоративным клиентам

Страховая программа «Сбереги себя», предусматривающая страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, включая COVID-19, стала доступна не только физлицам, но и корпоративным клиентам. Организацию медицинской помощи по программе обеспечивает сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка.

«С постепенным снятием режима самоизоляции и возвратом сотрудников в офисы и на предприятия мы решили модифицировать продукт "Сбереги себя". Теперь договор страхования по этой программе могут оформить не только граждане, но и корпоративные клиенты. Люди очень соскучились по живому общению и с нетерпением ждут, когда смогут чаще бывать на улице и выйти c удаленной работы. Но одновременно многие опасаются растущего количества внешних контактов, связывая их с потенциальным риском заболеть. В такой ситуации особенно важна уверенность в том, что при необходимости человек сможет получить своевременную и качественную медицинскую помощь. Это осознают и ответственные работодатели, и я уверена, что очень многие из них захотят обеспечить сотрудников страховой защитой, воспользовавшись нашей программой», - комментирует старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Программа «Сбереги себя» дочерней компании Сбербанка «Сбербанк Страхование» позволяет комплексно заботиться о здоровье. Полис включает в себя очные и дистанционные медицинские консультации, лабораторные исследования по самым популярным направлениям, приемы узкопрофильных специалистов, а также страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний. Программа также предусматривает возможность сдать анализы на коронавирус и выплаты в случае госпитализации из-за COVID-19. Страховые выплаты в случае заболевания коронавирусом предусмотрены также в программах компании «Сбербанк страхование жизни» по кредитному, накопительному и инвестиционному страхованию жизни.

В программу «Сбереги себя» также входят услуги «Медицинский навигатор», который поможет подобрать клинику и записаться на прием к врачам, и «Лекарственный навигатор», который сориентирует по любым лекарственным препаратам, их наличию в аптеках и возможностям доставки.

Сегодня клиенты Сбербанка — физические лица могут оформить полис по программе «Сбереги себя» дистанционно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и на сайте компании «Сбербанк Страхование», а также в офисах Сбербанк Премьер.

В мае «Сбербанк Страхование» присоединилась к акции Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» по сбору средств на поддержку проектов для борьбы с COVID-19. За каждый полис по программе «Сбереги себя», оформленный в Сбербанк Онлайн или на сайте компании до 12 июня, «Сбербанк Страхование» перечислит в благотворительный фонд 1000 рублей из собственных средств. Собранные деньги будут направлены на поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по созданию, производству, обеспечению доступности вакцины и лекарственных средств для профилактики и лечения COVID-19, а также на мероприятия по борьбе с коронавирусом.