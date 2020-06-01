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Новоржевский депутат: Неудовлетворительная оценка деятельности главы района - результат ее работы

Неудовлетворительная оценка деятельности главы Новоржевского района Софьи Пугачевой связана непосредственно с ее работой - кадровой политикой, отказом от взаимодействия с областной властью и упущенными проектами. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат районного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Николай Соколов.

«Поскольку она сторонник партии "Яблоко", она никаким образом не идет на контакт с областным руководством, на совещания и какие-то встречи посылает своих замов, пропускает большое финансирование. Даже, не считая многомиллионного ФОКОТа, уже упущены многие проекты по городской среде даже на 2021 год», - сказал Николай Соколов.

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Он также заметил, что депутатов районного Собрания возмутило сокращение численности состава администрации района. «Софья Пугачева хотела убрать сотрудников по сельскому хозяйству, сильно сократила направление культуры, хотя мы предлагали поработать, посмотреть на результаты и уже тогда внести изменения. Она категорически всех "рубила", убирала, ею было решено сократить бюджет до такой степени, чтоб можно было и так существовать. Например, Собранием депутатов было решено оставить двоих людей в архиве, а она через месяц написала приказ о сокращении одного человека. И уже прокуратура вмешалась, "поставила ее на место", указав, что она не имела права так поступать вопреки решению Собрания», - рассказал депутат.

«У меня есть претензии и как у человека, который обслуживает дороги: Софья Пугачева запретила грейдирование, что должно являться ежемесячной процедурой, через полгода дороги стали такими, что их очень сложно ремонтировать», - заключил Николай Соколов.

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Напомним, 1 июня на 27-й сессии Собрания депутатов Новоржевского района деятельность главы Новоржевского района Софьи Пугачевой за 2019 год получила неудовлетворительную оценку депутатов.